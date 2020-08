L'ONU exigeix a Israel que permeti l'entrada de combustible i productes de primera necessitat a Gaza

El coordinador humanitari de l'ONU per als Territoris Palestins, Jamie McGoldrick, ha emplaçat Israel a permetre l'entrada de combustible i altres productes "essencials" a la Franja de Gaza, sotmesa a un bloqueig per part d'Israel i Egipte des del 2007.

"Israel ha de permetre immediatament l'entrada de combustible i altres productes essencials a Gaza", ha afirmat McGoldrick en un comunicat en el qual insta el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) que controla Gaza a "posar fi a les accions que puguin propiciar una major desestabilització".





El comunicat de McGoldrick recorda que des de fa setmanes s'han llançat projectils incendiaris cap a Israel, que ha respost amb atacs selectius sobre Gaza. "Israel ha limitat l'entrada de certs béns, ha reduït la zona de pesca autoritzada i ha vetat els enviaments de combustible", ha indicat.





El combustible és clau per a Gaza ja que l'única central elèctrica de l'enclavament funciona amb fuel i va cessar les seves operacions el 18 d'agost. Els gairebé dos milions de residents a la zona han vist reduït el subministrament a quatre hores diàries.





La situació s'ha agreujat després de la detecció el passat 24 d'agost dels primers casos de coronavirus fora de les instal·lacions de quarentena. Fins al moment hi ha 280 casos actius detectats, 243 d'ells corresponents a transmissió comunitària.





"Aquesta situació dificulta la prestació de serveis enmig de la quarentena i la capacitat del sistema sanitari per afrontar la creixent demanda", ha explicat McGoldrick. "Els talls elèctrics tenen greus conseqüències als hospitals, que tenen pacients en vigilància intensiva, crònics i emergències", ha afegit.





RISC D'AIGÜES CONTAMINADES

També afecta al subministrament d'aigua, ja que l'extracció dels pous depèn de motors de combustió, a les purificadores, el sistema de clavegueram i les dessalinitzadores.





"Hi ha risc que les aigües negres inundin les zones poblades, augmentin els residus abocats al Mediterrani i es contaminin els aqüífers", ha advertit.





"En aquest context de creixent deterioració de la situació humanitària, insto Israel a permetre immediatament la represa dels enviaments de combustible a Gaza i compleixi les seves obligacions de potència ocupant per garantir les necessitats bàsiques de la població i evitar el col·lapse dels serveis bàsics", ha dit McGoldrick.





Quant a Hamàs, emplaça les autoritats del grup a "cessar i evitar el llançament de globus incendiaris, coets i qualsevol acció que puguin desestabilitzar la situació", ha apuntat. "Totes les parts implicades han d'exercir la major contenció i actuar per protegir els civils amb ple respecte de la seva dignitat i drets humans", ha afegit.





A la Franja viuen uns dos milions de palestins sota el bloqueig imposat per Israel i Egipte el 2007, després de la presa del poder per part del grup islamista Hamàs. Des de llavors han patit tres guerres, i en les últimes setmanes s'ha incrementat la tensió per les represàlies israelianes amb bombardejos en resposta al llançament de globus incendiaris des de l'enclavament palestí.