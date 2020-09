Barcelona és menys competitiva que Madrid pel clima de tensió polític

Des de la dècada dels noranta, Barcelona ha perdut pes econòmic en relació a Madrid. El motiu, segons expliquen en un estudi Andrés Rodríguez-Pose i Daniel Hardy, investigadors en Geografia Econòmica de la London School of Economis (LSE), són les tensions polítiques. Mentre que Madrid ha aconseguit teixir relacions entre els sectors socials, econòmics i polítics, a Barcelona no deixa d'augmentar la divisió.









L'estudi recull dades de les últimes quatre dècades per mostrar que Madrid supera amb escreix a Barcelona econòmicament "en gairebé tots els àmbits". Però no sempre va ser així: el 1975, l'economia de Barcelona era un 25% més potent que la madrilenya. A més, en aquest moment la regió metropolitana de Barcelona era més poblada que Madrid, mentre que avui dia Madrid supera en gairebé dos milions d'habitants la població de l'AMB.





Segons revelen els investigadors, la "societat més dividida" a Barcelona, a conseqüència de les "fractures creixents i profundes" ha "impedit que es creïn ponts entre grups". Aquesta situació ha portat "una evolució econòmica molt pitjor del que es preveia per a la ciutat". Mentre que Madrid, diuen els autors, "ha aconseguit crear una societat més mal·leable, el que ha permès la creació d'una ciutat més dinàmica econòmicament, més oberta i més connectada internacionalment".





Entre el 2010 i el 2018, Madrid es va emportar el 65% de les inversions directes estrangeres, que a Catalunya no van arribar al 16% -encara que als vuitanta, era d'un 30% a Catalunya.





Els Jocs Olímpics, un abans i un després

L'estudi mostra que des de la transició democràtica fins a 1992 hi va haver un període molt positiu per a Barcelona, ja que la ciutat va fer un gran esforç per modernitzar-se. Però després de les olimpíades, "grups fortament identitaris i comunitaris que havien promogut el dinamisme econòmic de Barcelona, s'han convertit en un llast", indiquen els investigadores. Aquests grups, segons diuen, "han facilitat la polarització de les seves ja dividides comunitats, perjudicant la inclusió. Això està afectant l'ús del talent, entorpint el desenvolupament i la promoció de l'activitat econòmica, i conduint a un conflicte en potència, que ja va ser evident a la ciutat, i entre part de l'àrea metropolitana i la majoria de la resta de Catalunya, durant la recent acceleració proindependència".





A diferència de Barcelona, Madrid va teixir xarxes entre els líders regionals després de la dictadura, en part gràcies al fet que els governs van ser de el mateix tint polític -van ser socialistes.





Un exemple de Rodríguez-Pose per mostrar les disputes barcelonines és el de Montjuïc: "El recinte de Montjuïc es va quedar petit, i les discussions entre l'Ajuntament, la Generalitat i els agents privats van endarrerir l'ampliació. Barcelona va trigar a posar-se les piles i això li ha fet perdre mercat". Com a conseqüència, assenyala, algunes fires han optat per Madrid tot i que fa uns anys s'haguessin "instal·lat a Barcelona".