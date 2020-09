Entra en vigor aquest dimarts la nova normativa europea sobre homologació de vehicles

Els controls sobre els vehicles de motor augmentaran a partir d'aquest dimarts a la UE quan entri en vigor la nova normativa comunitària que posa el focus sobre l'homologació i vigilància de mercat automobilístic, de remolcs, sistemes i components, amb l'objectiu que els cotxes que circulen a la Unió siguin més segurs i respectuosos amb el medi ambient.









Aquesta reforma millorarà la qualitat i la independència de l'homologació a la indústria, endurirà els controls dels vehicles per entrar al mercat i reforçarà el sistema general amb una major supervisió europea, ha informat la Comissió Europea en un comunicat.





Per a això la Unió promourà test independents per a la indústria automobilística, així com per a vehicles ja en circulació. Brussel·les establirà així controls de compliment i conformitat en els països de la UE tant en els laboratoris com a la carretera per assegurar que es compleix la legislació.





En paraules del comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, els europeus esperen conduir els vehicles menys contaminants i més segurs, el que implica "controls més estrictes" en el sector.





"Això comporta una supervisió real a nivell europeu. És per això que a partir d'ara la Comissió podrà realitzar controls a tota la UE i imposar multes de fins a 30.000 euros per automòbil a un fabricant quan es infringeixi la normativa", ha afirmat el comissari gal, que ha afegit que aquesta reforma va en línia amb la intenció de Brussel·les de promoure una mobilitat més segura i neta.