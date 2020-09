Sánchez llança un missatge als pares: els nens estaran segurs a l'escola tot i que "el risc zero no existeix"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha admès que el "risc zero no existeix" en relació a la tornada dels alumnes a les aules, però s'ha mostrat convençut que la reobertura dels centres educatius "serà segura i amb totes les garanties ".













"Els pares, mares i la comunitat educativa pot estar segurs que els seus fills i els treballadors estaran molt més segurs al centre educatiu que en altres parts", ha indicat Pedro Sánchez en una entrevista a la Cadena Ser.





El cap de l'Executiu ha reiterat que el "risc de l'epidèmia no és zero", però ha apel·lat a les famílies, comunitat educativa, comunitats autònomes i als el Govern d'Espanya a treballar per "evitar el risc de l'exclusió social per no tornar a l' col·legi ".





En aquest sentit, ha qualificat de "molt positiu" el treball amb la comunitat educativa i les comunitats autònomes i ha recordat que el Ministeri d'Educació ja va acordar amb els governs autonòmics el 22 de juny una guia de recomanacions "que va ser reforçada la setmana passada "i en el cas de les universitats" es va començar a treballar el 10 de juny ".





Pel que fa a les ajudes per als pares que no puguin acudir a la feina per haver de cuidar els seus fills en situació de quarantena, Sánchez ha recordat que hi ha baixes per incapacitat temporal reglades en la Seguretat Social a les que "es poden acollir si tenen una eventualitat ". Així mateix, ha esmentat el programa 'Em Cuida' vigent fins el 22 de setembre que permet "flexibililizar fins al 100 per cent de la jornada laboral".





A l'ésser preguntat per l'opinió dels empresaris sobre les possibles baixes de treballadors, Sánchez ha assegurat que "s'està en negociació en el marc de el diàleg social", però ha insistit que "i a la Seguretat Social reconeix aquest dret per incapacitat temporal de aquesta eventualitat".