Lleida veu una "injustícia monstruosa" quedar-se sense fons covid de l'Estat

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat aquest dimarts que consideraria una "injustícia monstruosa" i una discriminació immoral que la seva ciutat, amb un dèficit de 175 milions d'euros, es quedés fora del repartiment dels 5.000 milions de fons europeus que l' estat aportarà als municipis per afrontar els efectes de la covid-19.









Pueyo ha fet aquestes declaracions en una atenció als mitjans de comunicació després de la reunió telemàtica que han mantingut la trentena d'alcaldes contra l'acord del Ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que incloïa el repartiment de diners entre els ajuntaments que posin a disposició de l'Executiu central els seus romanents.





A més de l'alcalde de Lleida han assistit a la trobada els alcaldes i alcaldesses d'Alacant, Almeria, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cadis, Còrdova, Girona, Granada, Madrid, Màlaga, Marbella, Múrcia, Orense, Oviedo, Palència, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo d'Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Creu de Tenerife Tarragona, Telde, Terrassa, Terol Torrelvega, València i Saragossa.





Pueyo ha destacat que hi havia "30 alcaldes i alcaldesses de ciutats mitjanes i grans de tot l'Estat, d'" una diversitat ideològica de sigles notable com el Partit Popular, Cs, JxCat, ERC, BNG o Podem ".





L'alcalde ha explicat que els assistents han agraït el moviment al seu impulsor, l'alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, i ha destacat que entre els ajuntaments hi ha ciutats que tenen romanents i altres que no.





"Jo m'he quedat impressionat a l'escoltar que l'Ajuntament d'Orense té cent milions d'euros de romanent, de fet jo crec que tots ens hem quedat impressionats", ha afirmat Pueyo que ha reconegut que a l'escoltar aquesta xifra ha pensat en el deute que té Lleida de 175 milions.





Segons ha explicat, en la seva intervenció, ha dit que és inacceptable que en el marc de les transferències de recursos l'Estat "a la ciutadania de Lleida se li sotmeti a un tracte desigual i discriminatori".





"És que els ciutadans i ciutadanes de Lleida no es contagien com els d'Ourense o els de Pamplona? No pateixen? No s'empobreixen?" S'ha preguntat l'alcalde de forma retòrica.

Pueyo ha explicat que els alcaldes reclamen un reial decret exprés, diferent a què es votarà al Congrés, que incorpori una altra disposició de diners públics.





Alcaldes han acordat trobar-se al Congrés dels Diputats quan es pugui arribar a debatre el decret exprés que reclamen.