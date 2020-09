La factura de l'aigua a Barcelona serà un 19% més cara per la nova taxa de residus

A causa de l'aprovació d'aquest nou impost municipal en el ple de gener de l'Ajuntament de Barcelona, alguns veïns, han vist incrementada la factura de l'aigua de forma exponencial, arribant-se a aconseguir imports de vuitanta fins a cent euros.





















Davant aquest increment no impotable a l'empresa de gestió del cicle de l'aigua, Agbar, aquesta ha enviat una carta als clients explicant la situació , a més de reformular després la factura.

En la nova factura s'ha implantat un nou disseny on es detallen tots els conceptes relacionats amb el cicle de l'aigua: subministrament, el cànon de l'aigua, la taxa de clavegueram i l'IVA. I d'altra banda els impostos de residus: el nou gravamen i la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), que es cobrava al costat de l'aigua des de fa temps.



Aquesta gradual incorporació de conceptes en els últims cinc anys, inclòs a la factura de l'aigua i que no guarden relació amb l'aigua, ha fet que augmenti el seu preu en un 106%. Mentre que els conceptes que sí que estan vinculats a l'aigua ho ha fet en un 0,1%.



FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, ha qüestionat aquest sistema de tributació ja que el consum d'aigua no guarda relació amb la generació de residus.





"L'aigua que es consumeix no té res a veure amb la generació dels residus", sentencia la professora de el departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Saragossa, Lorena Oms, autora de l'estudi que analitza la generació de residus municipals a les comarques de Catalunya d'el 2002 a l'2018. Ho fa amb l'objectiu de dissenyar "correctament" les taxes i preus públics aplicat a el servei de recollida d'escombraries.





L'estudi conclou, després de diversos anàlisi de robustesa, de vincular aquest tipus de taxes amb el consum d'aigua "no repercuteix adequadament en el cost de l'servei" ia més no "es compliria el principi de recuperació de costos". És a dir, que no compleix allò de qui contamina més paga més. "A l'vincular-lo al consum d'aigua és un impost que es desvirtua ia més no incentiva als ciutadans", assenyala Olmos que apunta que l'estudi, encara que fet en base a dades de les comarques, és completament aplicable a Barcelona oa qualsevol altra gran ciutat . "Mai el consum d'aigua pot explicar la generació de residus", insisteix l'analista econòmica que explica que, a més es pot entrar en contradiccions: es pot fer pagar més, no només a qui generi menys residus, sinó també a qui menys té, però que per diferents condicionants pot estar consumint més aigua.









LA TAXA AFECTA EL 73,3% DE LES LLARS DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona previ amb l'aplicació d'aquesta taxa de servei de recollida de residus domèstica gravar la factura de l'aigua de 557.000 llars, un 73,3% del total. L'excusa de l'consistori té a veure amb que "la recollida selectiva està estancada en el 37,7%", va lamentar en la seva aprovació el regidor responsable, Eloi Badia.

















En el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 s'estableix que en 2025 els municipis han d'haver incorporat un sistema de pagament per ús de servei de recollida i l'han incorporat a el rebut de l'aigua perquè el màxim de barcelonins ho pagui.





Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d'habitatge que rep el servei de subministrament d'aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum, i el consistori calcula que el segon semestre del 2020 suposarà 20,5 milions i, a partir de 2021, 41 milions d'euros anuals de recaptació per aquest concepte, però sobre el terreny la recaptació serà més gran.





De fet en la seva aprovació Eloi Badia va afirmar que "tot i que la taxa suposi que els ciutadans paguin més, aquesta mesura incrementarà la recollida selectiva, el que, a la llarga, implicarà" abaratir els costos globals de gestió ", segons els seus càlculs que no els dels barcelonins que de moment paguen pels residus en el rebut de l'aigua.