Es redueixen un 41,8% els morts a les carreteres catalanes aquest any

Un total de 71 persones han mort en 63 accidents mortals a les carreteres catalanes fins al 31 d'agost, fet que suposa un descens d'un 41,8% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període del l'any passat, en què van perdre la vida 122 persones.









Segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT), en els accidents mortals ha hagut un descens del 45,2% respecte a 2019, ha informat en un comunicat.





Aquesta reducció de la sinistralitat s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la covid-19.





Durant aquest període, han mort a les carreteres 14 motoristes, cinc ciclistes-set vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 37 motoristes, set ciclistes-vuit vianants.





No obstant això, aquest any s'ha registrat un repunt en el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesats, amb sis morts respecte als cinc del mateix període del 2019, i en les furgonetes, amb vuit víctimes mortals aquest any respecte a les set del l' any passat.





Trànsit recorda la importància del manteniment dels vehicles i demana també als professionals del transport que, sobretot en trajectes de llarg recorregut, s'aturin al menys cada dues hores.





ACCIDENTS AMB UN VEHICLE

En paral·lel, es manté també la tendència a l'alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat, ja que aquest any, 27 dels 63 accidents mortals han ocorregut amb un sol vehicle, el que suposa el 43% del total de sinistres, mentre que l'any passat en el mateix període aquest tipus d'accidents suposaven el 35% de la sinistralitat mortal.





No obstant això, hi ha hagut una reducció d'aquest tipus d'accidents en comparació amb l'any passat: 27 el 2020 respecte als 40 de l'any 2019.





Per demarcacions, les majors disminucions de sinistralitat es registren a Barcelona i Tarragona, amb una caiguda del 46,2% i el 43,8%, respectivament, en comparació amb 2019, mentre que a Lleida el descens és del 36,8% i a Girona del 31,6%.