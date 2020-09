El preu dels aliments es dispara als supermercats

Els agricultors cada vegada guanyen menys i els consumidors paguen més. La bretxa de preus entre productors i consumidors es va situar al juliol en 6,4 punts per als productes alimentaris, fet que suposa un augment del 47% respecte als 4,3 punts en què aquesta diferència entre el preu en botiga i el de origen es trobava al febrer.









Així ho ha constatat Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders a través de les dades publicades per Eurostat relatius als índexs de preus de l'alimentació, que denuncia l'augment d'aquesta bretxa entre productors i consumidors arran de la crisi del coronavirus.





Per a l'organització, aquestes xifres indiquen que les grans cadenes d'alimentació "han fet l'agost durant la crisi del Covid-19", arribant a incrementar les seves quotes de mercat per la limitació en l'ús de canals curts per motius sanitaris.





L'organització considera que ni la llei sobre la millora del funcionament de la cadena alimentària a 2014, el fi del qual era el de reforçar la posició dels agricultors i ramaders, ni el reial decret sobre mesures urgents en el sector agrari, que va entrar en vigor a febrer de 2020, "semblen funcionar".





"Les coses segueixen igual que quan estàvem amb els tractors al carrer al febrer i març", adverteixen des de l'organització, que considera imperatiu adoptar noves mesures per corregir la situació.





Entre elles, urgeix a la definició de posició de domini per part de la indústria i la distribució, revisar el sistema de sancions perquè siguin dissuasòries i incrementar els controls de les pràctiques deslleials al llarg de la cadena, dotant amb més recursos a la agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) i millorant la coordinació amb les comunitats autònomes.





"Tenir la millor llei és fonamental, però no suficient", aclareixen des d'Unió d'Unions, que considera fonamental que la norma hagi de acompanyar també de canvis en la política comercial, foment de la concentració de l'oferta, una PAC que protegeixi els professionals i al model agrari i unes interprofessionals legitimades en la seva formació i decisions que reforcin els compromisos sectorials.