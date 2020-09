Podem estarà en l'equip de Govern per negociar els Pressupostos

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha deixat clar aquest dimarts que Podem estarà present en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) perquè, segons ha explicat, els comptes públics són un projecte de l'Executiu i no del seu departament.













"Els Pressupostos són de Govern, no de la ministra d'Hisenda ni de departament. S'aproven pel Govern, de manera que les dues formacions que componen el Govern s'han de considerar raonablement còmodes sent conscients que només comptem amb 155 diputats", ha assegurat en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en què ha avançat que els PGE seran "progressistes, feministes i de cohesió".





Preguntada si creu que aquesta presència pot molestar Ciutadans, ha subratllat que precisament aquest partit ha donat mostres de "anteposar els interessos de país a el càlcul partidista que porta a altres a l'immobilisme" o "la rumorologia". És més, ha insistit que el fet que hi hagi partits que estan posant per davant l'interès general a l'partidista el fa ser optimista ".





Precisament, aquesta mateixa tarda la ministra mantindrà una reunió amb el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, dirigent de la formació estatge, una trobada que ve precedit per una sèrie de "reunions prèvies" que Hisenda ha fet amb altres departaments ministerials, inclosos els de Podem, en els quals s'ha sondejat quines són les expectatives de cada un per 2021.





Montero suposa, encara que no l'ha donat com a segur, que serà el mateix Álvarez qui representi Podem en les negociacions amb la resta de grups parlamentaris, quan aquestes negociacions siguin presencials perquè, segons ha dit, en ocasions es negocia d'una altra manera, intercanviant papers o per telèfon.





PODEM HA D'ESCENIFICAR

Segons fonts governamentals, l'executiu ha decidit donar publicitat a aquesta reunió de Montero amb Álvarez perquè entén que Podem té la necessitat d'escenificar el seu paper en l'elaboració d'el projecte de Pressupostos. Hi haurà més reunions de coordinació interna però no s'informarà d'elles i el Govern tampoc preveu informar de la qual es produirà aquesta tarda. En aquesta línia, Montero ha afirmat que pretén que tota la negociació pressupostària es pugui dur a terme amb discreció i amb tranquil·litat.





Segons ha dit, es tracta de generar "un clima de confiança". De fet, està convençuda que hi haurà "una entesa ràpid amb Unides Podem" sobre els Pressupostos, perquè ja hi ha "molt avançat".





Així, la titular d'Hisenda ha assenyalat que aquest mateix dimarts s'abordaran els trets més importants de l'avantprojecte de pressupostos, que compta amb tres blocs: fiscalitat, el relatiu a l'funcionament de les institucions i el relacionat amb els fons europeus.





Per Montero, les paraules de dirigents de Podem rebutjant uns Pressupostos amb Ciutadans -Rafael Mayoral i Isa Serra divendres passat-- és més aviat una "manifestació de desconfiança sobre els principis que inspiren les formacions polítiques". Amb tot, creu que el PSOE, que està "més a la centralitat", pot negociar a banda i banda i això només vol dir que "caldrà fer més esforç de diàleg".





Fonts governamentals opinen que Unides Podem ha assumit que el més important dels Pressupostos no és tant qui els negocia sinó què contenen i en aquest punt reconeixen que el retard en la reforma fiscal, que Hisenda veu inevitable per l'impacte de la pandèmia, pot ser el punt de més fricció. Aquest punt, precisament, pot aplanar l'entesa amb Ciutadans.





Pel que fa a la formació 'taronja', apunten que no ha de decidir qui compon la delegació negociadora de Govern. Fins i tot veuen convenient que Podem se sent en aquesta taula negociadora, ja que així no podrà donar-se el cas que es negociï una cosa que posteriorment no els agradi.





LA "MALA BROMA" DE L'INDEPENDENTISME: CONDICIONS IMPOSSIBLES

D'altra banda, Montero ha afirmat que pel fet de treballar amb Ciutadans el Govern no deixarà d'intentar obtenir el suport d'ERC o de Junts. De fet, ha llançat una advertència als partits independentistes afirmant que "és una mala broma" posar com a condició qüestions que saben que són "inviables".





"Prefereixo parlar de punts de trobada que de línies vermelles", ha dit i s'ha dirigit especialment a ERC, una "formació progressista" que creu que pot compartir les polítiques progressistes de Govern.





Segons ha explicat la ministra, una vegada concloses les tasques de preparació de l'avantprojecte, l'Executiu abordarà i tractarà "amb tots els grups polítics que no s'han autoexclòs", en al·lusió a Vox, la possibilitat d'aprovar-los al Congrés dels Diputats.