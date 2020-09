Illa assegura que la situació epidemiològica no està tan malament com al març i no cal confinar-se

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que en l'actual evolució de la pandèmia del coronavirus a Espanya "no es donen les circumstàncies de salut pública" com per aprovar un confinament generalitzat de la població com l'ocorregut al març.









En una entrevista a Onda Cero, Illa ha recordat que la situació és "molt diferent" a la qual havia al març, ja que, tot i que s'ha produït un "increment important" dels contagis, la pressió hospitalària per aquesta causa se situa en el sis per cent, hi ha menys morts, més de la meitat de les persones que es contagien són asimptomàtics i l'edat mitjana és més baixa.





"És veritat que hi ha un increment de casos i que cal controlar-los i estabilitzar-los com s'ha fet en algunes comunitats autònomes com, per exemple, a Aragó. No obstant això, també és veritat que la pressió hospitalària, els morts, les persones asimptomàtiques, el nombre de proves PCR i l'edat mitjana no té res a veure amb el que vam veure al març ", ha detallat Illa.





Dit això, i preguntat per la seva opinió sobre l'actuació de les comunitats autònomes un cop finalitzat l'estat d'alarma, Illa ha assegurat que no va a fer "cap retret" a les comunitats per la gestió de la crisi del coronavirus, si bé ha recordat que són elles les que tenen el paper "rellevant" en la lluita contra el coronavirus.





"Les comunitats autònomes estan actuant en funció de la situació epidemiològica i el Ministeri de Sanitat i el Govern estem fent una acció de coordinació", ha detallat Illa, per assenyalar que a finals de juliol el Govern i el mateix director de el Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha avisat que tenien una "especial preocupació" amb Aragó.





Una afirmació que, tal com ha recalcat i en al·lusió a les declaracions realitzades per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no va donar peu al fet que es digués que hi havia un "acarnissament" amb Aragó.





"Hi ha situacions diferents i maneres d'actuar de cada comunitat. A finals de juliol dèiem que teníem especial preocupació amb Aragó i no hi havia acarnissament, a l'igual que en algunes zones de Catalunya o del País Basc. Hem anat explicant tot això sense entrar en cap retret i compartint experiències ", ha argumentat el ministre de Sanitat, per insistir que" cadascú sap el q ha de fer ".





GRIP: EL GOVERN, PREPARAT PER AL "PITJOR DELS ESCENARIS"

Respecte a la possibilitat que es confonguin els símptomes de la grip estacional i el Covid-19, Illa ha assegurat que el Govern s'ha preparat per al "pitjor dels escenaris", si bé ha informat que en l'Hemisferi Sud han tingut ja la temporada de grip i la incidència ha estat "molt inferior" a la d'anys anteriors degut, possiblement, a l'ús de les màscares o la higiene personal recomanada per evitar el coronavirus.





Finalment, Illa ha assenyalat que s'esperen les primeres dosis de la vacuna contra el Covid que està desenvolupant AstraZeneca i Oxford i ha recordat que Espanya ha signat una estratègia europea per fer una compra conjunta i un repartiment equitatiu d'aquesta vacuna i d'altres que puguin haver-hi.