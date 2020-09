El sector turístic pateix la pitjor patacada de la història i cau un 75% al juliol

La pandèmia ha afectat greument a l'economia mundial, i el sector turístic espanyol no ha estat menys. Segons l'INE, el mes de juliol passat, 2.464.441 turistes estrangers van visitar Espanya, fet que suposa un 75,1% menys que el mes de juliol de 2019. La caiguda de turistes ha suposat una pèrdua econòmica de 9.491.000 d'euros.









El sector més devastat ha estat el de platja, que representa un 65% de la indústria turístic a. I es que les destinacions de platja espanyols reben normalment la visita de milions d'estrangers durant l'estiu.





El problema no és només la caiguda dels ingressos al juliol, sinó que aquestes xifres se sumen a uns ingressos nuls durant els mesos de confinament i a unes possibles xifres similars durant els mesos que vénen. Els propietaris d'hotels i comerços de restauració de les zones turístiques espanyoles estan desesperats, i els seus pocs ingressos s'han traduït en un increment de l'atur i dels ERTOs a Espanya.





"Per si hi havia dubtes, ja es veu la realitat dramàtica i les poques expectatives que hi ha de millora. Per això és fonamental que hi hagi un gran pla de suport", explica José Luis Zoreda, vicepresident d'Exceltur.





Entre els mesos de gener i juliol van visitar el nostre país 34.750.000 de turistes estrangers menys que durant el mateix període del 2019. Això suposa una caiguda del 72,4% i unes pèrdues de 37.903.000 d'euros.





Juan Ignacio Pulido, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Jaén, explica a El País que, almenys, part del desastre s'ha pal·liat gràcies al fet que el govern s'ha encarregat de cobrir la despesa que suposen els ERTOs: "Els ERTO estan aguantant la caiguda d'empreses i els acomiadaments. Però fins i tot amb aquest ajut, que no podrà ser per sempre, moltes companyies no podran aguantar i tancaran ".





El caiguda de turistes, per països

Encara que en les costes espanyoles es segueixen veient turistes francesos -en juliol hi va haver 597.244 turistes-, la caiguda ha estat del 58,4% en comparació a el mateix mes del 2019. Tot i així, el país veí ha estat el major emissor de turistes a Espanya, seguit d'Alemanya, amb 432.302 turistes -un 65,2% menys que l'any passat- i el Regne Unit, amb 377.886 turistes -un 82,5% va menys.





Amb aquestes xifres, l'ingrés per part dels turistes ha baixat. Si al juliol es van ingressar 2.450 milions d'euros, un any abans la xifra era de 11.941.000 d'euros. A més, la despesa mitjana dels turistes que vénen a Espanya també s'ha vist molt minvat. Aquest any, la despesa mitjana per turista ha estat de 123 euros, un 23% menys que l'any passat.





L'única dada positiva és que els turistes que han vingut a Espanya han estat més dies que en anys anteriors. Però tot i així, l'augment de dies no compensa a la caiguda d'ingressos.