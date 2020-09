La majoria de les grans fortunes es lliuren de l'impost de Patrimoni

La majoria de les grans fortunes d'aquest país no paguen l'impost de Patrimoni. Segons les últimes dades publicades per l'Agència Tributària, el nombre de persones que declaren posseir un patrimoni superior als 30 milions d'euros ha baixat dels 611 que hi havia el 2017 als 608 de 2018, últimes dades donades a conèixer. I això implica que aquells que paguen l'impost de Patrimoni també s'ha reduït i tan sols 202 persones el van abonar, la xifra més baixa des de 2013.





A més, cal tenir en compte que també depèn de la comunitat autònoma en què es trobi el domicili fiscal de l'afectat. Segons una informació publicada per Cinco Días, la comunitat de Madrid eximeix de pagar aquest impost a tots els seus habitants, tot i l'obligació de declarar a aquelles persones que tenen més de dos milions d'euros.





En ésser Madrid l'única comunitat que compta amb aquest avantatge fiscal moltes de les grans fortunes d'aquest país han optat per tenir-hi el domicili fiscal. Segons els càlculs, la comunitat deixa de recaptar per aquest impost més de 900 milions d'euros entre les més de 17.300 persones que posseeixen un gran patrimoni.





Si es descompten les comunitats de Madrid, amb aquest impost exempt, País Basc i Navarra, amb règims fiscals propis, la comunitat en la qual més pes té aquest impost és Catalunya, amb 75.222 declarants que aporten 512 milions d'euros a les arques públiques. El segueix la Comunitat Valenciana, amb 21.500 contribuents, un 12% del total, i Andalusia (16.000 declarants i un 9%). A causa de la lleu caiguda de Catalunya, que amb les dades de 2017 atresorava gairebé el 48% del total, altres autonomies amb menor pes de les grans fortunes, com Extremadura, la Rioja, Astúries o Castella-la Manxa, han guanyat posicions, i superen cadascuna el 1% de pes sobre el total d'aquests contribuents, que sumen a nivell estatal prop de 170.000 persones.





A més, a Catalunya, dels 75.000 declarants, uns 38.000 són dones, uns centenars més que ells. A Andalusia, les dones són al voltant de 8.200, enfront dels 7.800 homes. En Comunitat Valenciana, elles superen les 11.000, mig miler més que els homes.





L'impost, vigent des de 2011, pot ser modificat en breu la seva es compleixen els acords signats entre PSOE i Unides Podem. La formació estatge vol que els posseïdors de més d'un milió d'euros contribueixin amb entre un 2% i un 3,5%, sense que les comunitats autònomes puguin beneficiar-los amb cap bonificació.





Actualment, aquest impost va per trams: de l'0,2% a l'2,5% sobre les fortunes de més de 700.000 euros un cop restats fins a 300.000 euros de la valor de l'habitatge habitual. A partir d'aquí, les comunitats poden modificar els tipus, els mínims exempts i les bonificacions.





La proposta de Podem suposa deixar exempta l'habitatge habitual fins a 400.000 euros i començar a gravar les fortunes a partir de l'milió d'euros: un 2% fins als 10 milions; un 2,5% fins a 50 milions; el 3% fins a 100 milions i el 3,5% a partir d'aquest volum.