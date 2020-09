Catalunya, Andalusia i Madrid es reparteixen la meitat dels 2.000 milions del Fons Covid per a Educació

Andalusia, Catalunya i Madrid es repartiran la meitat dels 2.000 milions del Fons Covid que el Govern transferirà a les comunitats autònomes perquè inverteixin en matèria d'Educació, segons l'ordre que publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que entra aquest febrer de setembre en vigor.









Segons l'ordre ministerial, l'alliberament d'aquests recursos es farà efectiu abans de finalitzar el mes de setembre, tot i que el Govern treballa perquè les comunitats rebin aquests recursos a inicis de la setmana que ve, segons ha informat en una nota de premsa.





Per a les comunitats de règim comú, el 80 per cent dels diners ha estat repartit en funció de la població de 0 a 16 anys segons les xifres del padró a 1 de gener de 2019 i l'altre 20 per cent, tenint en consideració la despesa en educació superior, s'ha distribuït en funció de la població de 17 a 24 anys. A Ceuta i Melilla ha estat assignat un import de 7 milions d'euros a cada ciutat autònoma.





Així, segons l'ordre ministerial, Andalusia rebrà 383.800.000 d'euros, Catalunya 337,4 i Madrid 291.600.000. A la Comunitat Valenciana arribaran 214.100.000; a Galícia 92,9; a Castella-la Manxa 89; Canàries rebrà 87.300.000; País Basc 87,2 i Castella i Lleó 84 milions.





Així mateix, Múrcia percebrà 73.100.000; Aragó 53.400.000; Balears 50,2 milions; Extremadura 43,2; Astúries 32,5; Navarra 29,2 Cantàbria 22,1 i la Rioja 13 milions.





Els 2.000 milions per Educació se sumen als 6.000 milions ja abonats al juliol del primer tram associat al cost sanitari de la COVID-19. Això suposa que ja s'han posat a disposició dels territoris la meitat dels recursos d'aquest fons extraordinari.





En concret, aquest fons no reemborsable està dotat amb un total de 16.000 milions d'euros per finançar l'impacte de la pandèmia i compensar la reducció dels ingressos autonòmics per la menor activitat econòmica.





A finals del mes de juliol es va realitzar la transferència de 6.000 milions d'el primer dels dos trams associats al cost sanitari, que entre tots dos sumen 9.000 milions, més de la meitat del fons.





De fet, el segon tram sanitari del fons arribarà als 3.000 milions i s'abonarà al novembre.





Els criteris de repartiment es basaran en els ingressos UCI (25%); els pacients hospitalitzats (20%); les proves PCR totals realitzades (10%); i en la població protegida equivalent (45%).





Les variables sanitàries seran les notificades a 31 d'octubre, el que permetrà avaluar l'impacte de la pandèmia en els propers mesos per fer el repartiment en funció del seu impacte.





Finalment, el quart tram del fons està dotat amb 5.000 milions d'euros i es repartirà al desembre a les CCAA de règim comú per compensar els menors ingressos per la reducció de l'activitat econòmica. D'aquest tram es reserven 800 milions que es distribuiran d'acord a criteris associats a l'impacte pressupostari en l'àmbit del transport públic.





El Fons COVID-19 se suma a altres recursos aprovats pel Govern per finançar a les administracions autonòmiques. En concret, les comunitats rebran aquest any de sistema de finançament 115.887.000, un 7,3% més que el 2019, fet que suposa 7.907.000 més. De fet, el passat mes de juliol ja van rebre el pagament principal de la liquidació del sistema de finançament de 2018, en concret 7.073.000 d'euros d'un total de 10.730 milions d'euros.