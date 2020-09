Toni Cantó salva la vida de tres banyistes a punt d'ofegar-se a Castelló

Com si fos un dels protagonistes de 'Vigilants de la Platja ", Toni Cantó, actor i portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes, ha rescatat tres noies que estaven a punt d'ofegar en una platja de Castelló.





Mentre estava estirat a la sorra, Cantó va veure com les joves tenien problemes per sortir de la mar, i ràpidament es va llançar a l'aigua per salvar-les. El moment va ser immortalitzat amb una fotografia que alguns companys han compartit en xarxes.









"Hi ha persones que, davant una situació de perill, no s'ho pensen dues vegades i es llancen a salvar vides", ha escrit Sonia Reina, companya de partit, a Twitter.