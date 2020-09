L'assignatura de Religió islàmica es començarà a impartir a les aules de Catalunya aquest curs

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha creat un pla pilot per impartir Religió islàmica en centres educatius públics durant el curs 2020-2021, que es preveu que s'imparteixi "preferentment" en el primer curs de Primària i en el primer curs d'ESO.









Segons una resolució publicada aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la implantació d'aquest pla pilot tindrà lloc en centres de quatre serveis territorials: el Consorci d'Educació de Barcelona, el Baix Llobregat (Barcelona), Girona i Tarragona.





Cada àrea educativa disposarà d'un docent per atendre els centres de Primària i Secundària, en funció de les peticions d'assistència a la matèria de Religió islàmica que hagin formalitzat els pares o tutors en la matrícula.





El pilot preveu que la matèria s'impartisca preferentment tant en el primer curs de Primària com en el d'ESO, però si el professorat que la dóna té horari disponible, es podrà impartir en altres cursos, començant pels més baixos fins a esgotar l'horari lectiu .





L'organització de grups de la matèria ha de seguir els mateixos criteris que els usats per Religió catòlica, i el nombre màxim ha de ser l'establert en la normativa vigent per a l'etapa corresponent, podent agrupar-alumnes de diferents grups o de diferents nivells.





La Generalitat ha assenyalat que el currículum de Religió islàmica està definit pel Govern central i que la programació s'insereix en el desplegament de les competències associades a l'àmbit de valors socials i cívics i el de cultura i valors.





Educació ha subratllat que la matèria ha de reflectir "les llengües i les cultures de les famílies musulmanes a Catalunya", així com la realitat que engloba musulmans i no musulmans, homes i dones de diferents procedències geogràfiques i culturals, per transmetre a l'alumnat la perspectiva d'inclusió i l'educació en la diversitat.





PROFESSORAT





La Comissió Islàmica d'Espanya ha de designar el professorat de la matèria, que haurà de tenir una titulació acadèmica igual o equivalent a la d'un docent d'una altra àrea i capacitat lingüística ajustada a la normativa reguladora, i correspon a la Conselleria d'Educació contractar aquest docent designat .





El professorat contractat queda sotmès a el règim disciplinari que s'aplica a el personal docent dels centres dependents de la Generalitat, pot participar en activitats de formació i programes convocats per Educació, forma part del claustre de professors i ha de disposar de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.





En una conferència al desembre, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha avançat que s'estava estudiant un pla pilot amb la comunitat islàmica, i va reivindicar "replantejar" l'ensenyament confessional de la religió a l'escola advocant per una assignatura de cultura i fet religiós i moral, però va dir que fins que no fos possible oferiria el seu ensenyament en funció de la viabilitat i la demanda per posar a les confessions en igualtat de condicions amb la catòlica.