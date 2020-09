Iván Rakitic s'acomiada del Barça camí del Sevilla

Iván Rakitic deixa per la porta gran el FC Barcelona. Després de sis temporades, el migcampista croat torna a el club dels seus amors, el Sevilla, en què es va consagrar com a professional i en el qual sempre ha desitjat acabar la seva carrera esportiva.

En un acte amb la presència de el president de l'entitat Josep Maria Bartomeu, el jugador ha assegurat que se'n va "orgullós, agraït i feliç".





El croat ha estat el quart jugador estranger que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana, 310, tot i que, tal com ell ha reconegut, "he estat l'estranger amb millor mitjana de partits per temporada, 50. I per fer això cal treballar en la bona direcció. Em quedo amb això ".





Rakitic ha agraït el tracte que li ha dispensat l'afició durant tots aquests anys, ha preferit passar de costat pels assumptes més complicats que li ha tocat viure, "he gaudit cada dia, entenc com funciona el futbol", ha assegurat que els seus millors records són "la final de la Champions de Berlín, el títol de les Mundial de Clubs del Japó i el meu primer títol, una Copa del Rei.





En l'aspecte personal, ha volgut agrair a totes i cadascuna de les persones que han estat amb ell al club, directius, tècnics i jugadors, i ha destacat especialment Iniesta i Xavi, dels quals reconeix que va aprendre moltes coses.