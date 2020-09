CCOO exigeix a Iberpotash un pla per a les mines de Súria i Sallent

CCOO de Catalunya ha exigit a ICL un pla industrial per a les mines d'Iberpotash de Súria i Sallent (Barcelona) que garanteixi l'ocupació estable i de qualitat i ha rebutjat el pla de viabilitat plantejat per la companyia perquè preveu "retallades en ocupació i condicions de treball ".





MÉS INFORMACIÓ Els treballadors de la mina de Vilafruns diuen "prou"









En un comunicat aquest dimecres, el sindicat ha criticat que el pla de viabilitat presentat no aporta cap documentació, planteja una reducció de la plantilla, un increment dels treballadors subcontractats i una renegociació a la baixa de les condicions dels convenis de les dues explotacions .





Per això, ha exigit "més rigor i concreció" de les propostes de futur per garantir una mineria sostenible, amb una gestió adequada dels residus i una ocupació estable i de qualitat.





El sindicat ha sostingut que si no es torna a posar en marxa en condicions de seguretat l'explotació de la mina de Vilafruns (Sallent), no serà possible arribar a la producció de 800.000 TM que preveu l'empresa l'any que ve en el seu pla de viabilitat .





"CCOO d'Indústria manifesta la seva preocupació pel canvi en l'estratègia compromesa inicialment per l'empresa en el Pla Fènix i insta l'empresa a continuar implementant aquest projecte industrial", ha assenyalat el sindicat.