Pablo Iglesias espera que Espanya sigui una república "més aviat que tard"

El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha qualificat de greu que el líder del PP, Pablo Casado, no vulgui negociar la renovació d'òrgans com el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) al·ludint als atacs a la Monarquia de la formació domicili, i ha recordat que si bé el seu partit és republicà, creuen en la Constitució del 78 "bastant més que el PP".









"És clar que som republicans", ha deixat anar en una entrevista a La Sexta, al que ha afegit que la seva legitimitat per estar al Govern se l'han donat els milions de vots a les generals.





Per això, ha insistit que la postura de Casado és greu ja que defensa que, atès que són republicans, no tenen dret a participar en determinades qüestions com la renovació de l'òrgan de govern dels jutges. I ha apuntat que el discurs del líder de l'PP "revela una deriva antidemocràtica" per la qual es considera que algunes formacions "haurien de ser il·legals".





Segons el parer, aconseguir aquesta "il·legalitat" de partits com Podem seria l'única via perquè els partits de la dreta, en referència a PP i Vox, arribessin a governar. En aquest sentit, li ha recomanat a Casado que "sigui una mica menys sincer".





EL EMÈRIT "AL LLOC DEL CRIM"





A el fil, a la pregunta de què opinava sobre la sortida de rei emèrit d'Espanya, Iglesias ha apuntat que va ser "una vergonya que fugís", i que ho fes a més a país --Emiratos Àrabs Units-- que "alguns qualifiquen com el lloc de el crim ".





A més, Iglesias ha afegit que la imatge internacional que Joan Carles I dóna a Espanya "no pot ser pitjor" i ha recalcat que ja que ara és inversemblant deslligar la institució monàrquica de la figura de l'emèrit, "s'obre el camí a un horitzó republicà que guanyarà cada vegada més i més partidaris ".





Sobre aquest futur republicà, ha desitjat que a l'igual que ara els defensors d'una república respecten i acaten el sistema actual, els monàrquics facin el mateix quan arribi el moment.





No obstant això, Iglesias ha reconegut que actualment no existeix una correlació parlamentària que permeti reformar la Constitució, però s'ha mostrat convençut que la majoria republicana s'està construint a nivell social. "Espero que més d'hora que tard serà òbvia una majoria republicana", cosa que, al seu parer, farà possible un país que protegeixi més els drets socials i les llibertats públiques.