Sanitat nomena a Víctor Francos com a director de Gabinet del ministre

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el nomenament de l'advocat Víctor Francos com a director de Gabinet de el Ministeri de Sanitat, organisme presidit per Salvador Illa, en substitució del malagueny Germán Rodríguez Sánchez, nomenat al gener de l'any passat en aquest lloc.









Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Víctor Francos Díaz ha ocupat diversos càrrecs de coordinació de gabinets i equips en diferents àmbits de l'administració pública per a responsables polítics i institucionals, com a director de gabinet de la viceprimera Secretaria de el PSC (2004-2006 ), director de Relacions parlamentàries de la Presidència de la Generalitat (2006-2010), assessor parlamentari de PSC al Parlament (2011), coordinador general de PSC (2011-2013) i director de Gabinet de la Primera Secretaria de PSC (2013 -2014).





També ha estat assessor de la Diputació de Barcelona (2015-2016), director dels Serveis Jurídics de PSC-PSOE (2017-2018), director del Parc Tecnològic de Vallès (2018-2019) i director de Relacions Institucionals i Comunicació Corporativa de l' Consorci de la Zona Franca de Barcelona, CZFB (2019-2020).





Igualment, ha exercit funcions d'investigador universitari (2002-2004) i va exercir l'advocacia com a Soci Fundador del Despatx Fides Advocats i Consultors, SLP.