Sitges inaugura divendres el festival Dona 2020 - Art en femení

Arrenca la segona edició de Festival Dona - Art en Femení amb la inauguració aquest divendres 4 de setembre, a les 19 hores als Jardins del Prat. L'acte comptarà amb la presència de regidors de la Corporació i la presidenta de l'Casino Prado, Carme Artigas.









Serà el tret de sortida a un esdeveniment que porta endavant per donar suport a la cultura donada la situació d'aquest sector afectat per la crisi per la pandèmia i per donar visibilitat a les creadores i a el talent femení, amb una programació impulsada pel Casino Prado amb el suport de l'Ajuntament de Sitges. El format de les propostes s'ha adaptat a les mesures de seguretat per a la Covid-19.





Seguidament a l'acte inaugural, es podrà gaudir del concert de Sara Roy, ex component de el grup Macedònia que ha començat un camí com a cantautora. A partir de les 21 hores, el Teatre Prado acollirà la incombustible Lloll Bertran amb l'espectacle 'El secret de la Lloll'. Al llarg de el cap de setmana es programaran vuit propostes de teatre, màgia i música, Judit Neddermann, Lloll Bertran, Divines, Melanie, Sara Roy, Tronkas de Felipa, Belén Cabanes i Marina Rodríguez. A més d'una una xerrada amb dones periodistes i comunicadores com Laia Servera i Carme Lluveras, moderada per la periodista sitgetana Rita Marzoa.