La Fundació "la Caixa" destina 18 milions d'euros a 25 projectes de recerca biomèdica

La Fundació La Caixa ha dotat amb 18 milions d'euros a 25 projectes de recerca seleccionats en la convocatòria d'investigació en salut, que té com a objectiu impulsar iniciatives en la lluita contra malalties cardiovasculars, neurològiques, infeccioses i oncològiques.













Els projectes seleccionats de centres d'Espanya i Portugal abasten des d'un estudi enfocat a trobar nous marcadors contra l'aterosclerosi, l'ús d'intel·ligència artificial per al tractament de la leucèmia, la identificació de nous gens per tractar el melanoma i la utilització de la reprogramació cel·lular per reparar circuits sensorials del cervell, ha explicat aquest dimarts la fundació en un comunicat.





En les dues edicions anteriors de la convocatòria, la Fundació La Caixa va destinar 31,6 milions d'euros a 50 projectes, i en aquesta ha aportat 18 milions per a 25 noves investigacions.

Dels 25 projectes seleccionats, quatre s'emmarquen en el camp de les malalties cardiovasculars, cinc en el de les infeccioses, quatre a les oncològica, set a les neurociències i cinc en les tecnologies facilitadores del desenvolupament de les ciències biomèdiques.





Un total de 19 dels projectes seleccionats per la convocatòria procedeixen de centres de recerca, unitats i hospitals d'Espanya i sis dels centres de Portugal: 14 de les iniciatives estan en consorci amb centres internacionals d'Alemanya, Dinamarca, Estats Units, França, Mali , Països Baixos, Regne Unit, República de Corea i Suïssa.





ENTRE 600 PROPOSTES





L'entitat ha assenyalat que l'alta participació d'aquesta convocatòria, amb un total de 600 propostes, ha demostrat la necessitat d ' "atendre les iniciatives d'excedència" i potenciar l'èxit de projectes enfocats a la lluita contra les malalties que tenen major impacte a nivell global.





La tipologia dels ajuts als projectes són de fins a 500.000 euros en tres anys per a projectes presentats per una única organització d'investigació i de fins a un milió en tres anys per a iniciatives presentades per entre dos i cinc organitzacions.





El director corporatiu d'Investigació Científica de la Fundació La Caixa, Àngel Font, ha afirmat que aquesta convocatòria "reforça el compromís" de l'entitat davant els reptes de la salut, i ha assenyalat que l'aposta per la recerca d'excel·lència és el camí per avançar en el coneixement de les malalties.





La Fundació La Caixa obrirà la quarta edició per a la presentació de nous projectes el 20 d'octubre, i ha recordat que, a més, va posar en marxa una convocatòria exprés per impulsar projectes relacionats amb covid-19, dotant amb 1,5 milions a cinc projectes .