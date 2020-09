Acaba sense acord la reunió entre Jorge Messi i Bartomeu

La reunió entre el president de Barça, Josep Maria Bartomeu, i el pare de Messi ja ha acabat i ho ha fet sense que les dues parts arribin a un acord, segons informa El Mundo Deportivo.









El diari esportiu informa que la postura de el club barceloní és "inflexible", i el club exigeix els diners de la clàusula de rescissió si el jugador vol anar-se'n.





A més de Bartomeu i Jorge Messi a la reunió també hi eren el directiu blaugrana Javier Bordas, el germà de Leo, Rodrigo Messi, i l'advocat del bufet Cuatrecasas Jorge Pecourt.





El president blaugrana ha insistit als Messi que volen que el jugador es quedi al club, que l'oferta de renovació per dos anys segueix en peu i que el Barça no negociarà la sortida de Messi.





Per la seva banda, Jorge Messi els ha dit que la rescissió del contracte va quedar subjecta a la fi de la temporada, i que la temporada es va allargar per la pandèmia. També han comunicat que el jugador dóna per finalitzada la seva etapa de 20 anys al club.





Les dues parts no han arribat a un acord, de manera que la negociació continuarà, però mentrestant Messi segueix sent jugador del FCB.