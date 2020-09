Fins 130.000 treballadors estan de baixa per Covid-19 a Espanya

A Espanya hi ha 130.000 treballadors que es troben de baixa mèdica a causa del Covid-19. La xifra inclou tant els contagiats pel virus com a aquells que han de fer quarantena per haver estat en contacte amb un infectat.













Es tracta d'una xifra elevada, però allunyada dels pitjors dies de la pandèmia. El 2 d'abril, per exemple, hi havia 200.000 persones amb baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus. Entre elles, 65.000 estaven contagiades pel virus i la resta, contactes d'algun infectat. A Espanya ha arribat a haver 1,1 milions de persones de baixa per la Covid en els dies que la malaltia ha atacat de forma més contundent, segons informa L'Independent.





El 75% de la retribució d'aquestes baixes va a càrrec de la Seguretat Social. Una de les primeres mesures que va prendre l'Administració va ser considerar el contagi o aïllament per Covid-19 com a accident laboral, de manera que els afectats cobren des del dia després de rebre la baixa.









BAIXES MÈDIQUES I VOLTA A L'ESCOLA





A pocs dies de tornar a obrir les escoles, molts pares es pregunten si podran agafar la baixa quan els seus fills s'encomanin o hagin tingut contacte amb un contagiat. Tal com va avançar L'Independent, el Ministeri d'Escrivá està estudiant solucions que permetin compaginar la cura dels fills amb l'assistència a la feina.





El Govern no pot donar baixes mèdiques retribuïdes perquè es tracta d'una situació sanitària, de manera que Moncloa està tractant de trobar un mètode que protegeixi els pares sense haver d'actuar fora del seu àmbit competencial.