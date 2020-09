Guàrdies Civils demanen ajuda per al tractament d'un càncer rar detectat a un membre dels GAR

Nombrosos agents de la Guàrdia Civil s'han posat en marxa en una iniciativa solidària per recaptar fons que permetin el tractament d'un tipus de càncer molt estrany que li ha estat detectat a un membre del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de el cos.









La major part de les associacions del cos han llançat missatges a les xarxes socials amb l'objectiu d'aconseguir els fons necessaris per sufragar les despeses mèdiques derivades del tractament, que no està cobert per la Seguretat Social.





També s'han obert diverses comptes bancaris en què es poden realitzar ingressos de diners que seran destinats a cobrir les despeses mèdiques. Una d'aquestes comptes té com a número IBAN el següent: ES69 2100 5585 4202 0014 2628.





També s'ha obert un grup a Teaming en la qual es poden fer aportacions per ajudar a l'guàrdia civil malalt.





L'agent a què li ha estat detectat el càncer ja ha venut alguns dels seus béns, com una moto de gran cilindrada, per costejar el tractament.





Igualment s'han posat en marxa una altra sèrie d'iniciatives. En Instagram, diversos membres de les forces de seguretat s'estan mobilitzant per ajudar. Un parell de comptes (@seguridad_publica_espanola i @police_fitness_espana) venen unes engantxines policials, de record, al preu de dos euros per unitat i la totalitat de la recaptació anirà destinada al guàrdia civil. També han decidit col·laborar amb aquestes iniciatives agents dels Mossos d'Esquadra de la Brigada Mòbil de la policia catalana (Brimo). Igualmetne s'han sumat a les iniciatives solidàries policies antiavalots que tenen un altre compte (@uip_spain), en la qual també estan venent engantxines per recaptar diners amb aquesta mateixa finalitat.