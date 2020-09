Espanya serà el país que registri un major increment en el nombre d'insolvències d'empreses durant 2021, amb una alça del 44%, segons es desprèn de les estimacions realitzades per Crèdit i Caució i publicades aquest dimecres.













En concret, durant 2020 el nombre d'insolvències a Espanya s'elevarà un 30%, col·locant-se com el setè país del món amb un major increment. Per davant se situaran Turquia (+ 41%), Estats Units i Hong Kong (+ 39% tots dos), Portugal (+ 36%), Rússia (+ 35%) i els Països Baixos (+ 34%).





No obstant això, mentre que en tots aquests països l'increment en percentatge es reduirà durant el proper any, a Espanya s'incrementarà en altres 14 punts, fins a registrar un increment del 44% respecte a aquest any. Per darrere se situaran Austràlia (+ 34%), Canadà i França, tots dos amb pujades del 22%.





"Durant el primer semestre, les mesures adoptades pels governs han reduït l'increment esperat de les declaracions de fallida modificant els llindars de presentació, reduint la capacitat del deutor per forçar la fallida o proporcionant suficient suport financer per endarrerir la seva presentació", explica Crèdit i Caució.





No obstant això, a mesura que els programes de suport comencen a expirar, la firma estima que el nombre de sol·licituds d'insolvència empresarial augmentaran "ràpidament".





L'increment esperat es deu principalment a l'impacte que la pandèmia Covid-19 està tenint en les economies mundials. L'asseguradora de crèdit preveu que totes les grans economies, excepte la Xina, entrin en recessió aquest any.





L'elevat augment a Espanya, segons indica Crèdit i Caució, es deu a la composició sectorial de l'economia ia l'aplicació d'un confinament llarg i rigorós. "En aquest sentit, les economies d'Europa meridional estan experimentant un major impacte pel coronavirus que les d'Europa septentrional", afegeix l'entitat.