Desarticulen un grup que introduïa cocaïna a Europa a través del port de Barcelona

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, en el marc de l'operació ACLIS, han desarticulat una organització criminal dedicada a el tràfic internacional de droga a través del port de Barcelona, ha informat aquest dijous en un comunicat el cos armat.





En l'operació han estat detingudes quatre persones i s'han intervingut 121 quilograms de cocaïna de gran puresa, que es trobaven ocults a l'interior d'unes màquines troqueladores transportades en uns contenidors procedents de Colòmbia.





La investigació ha permès saber que l'organització criminal que havia orquestrat l'enviament de cocaïna estava modificant la ruta d'entrada dels seus enviaments, obrint una nova via d'entrada, en aquest cas aèria, a través de l'aeroport de Bilbao.





Al mes d'abril es va detenir a Santander a un component de la banda, amb domicili en aquesta mateixa ciutat, per la suposada comissió dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, la funció en la mateixa era la de rebre els enviaments i amagar la droga.





Durant el transport de la droga des de Barcelona a Villanueva de la Cañada (Madrid), en ple confinament per l'emergència sanitària, es va detenir a dos integrants de l'organització amb domicili a Alcorcón i Madrid, on havien llogat un habitatge unifamiliar, adaptant-la i insonoritzánt-la per extreure la droga de la maquinària sense cridar l'atenció.





L'operació va finalitzar el passat mes de juny amb la investigació de l'últim integrant de l'organització, responsable de la importació de la maquinària a Santander, que també va ser detingut.