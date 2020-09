Els contagis de Covid-19 a Catalunya es dupliquen respecte a ahir

Catalunya ha registrat fins aquest dijous 134.185 casos confirmats acumulats de coronavirus, 1.589 més que en el recompte de dimecres, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.





MÉS INFORMACIÓ Catalunya registra 733 casos més i 12 morts en les últimes 24 hores





La xifra de morts totals ascendeix a 13.051, sis més que els registrats el dimecres: 7.894 en hospital o centre sociosanitari --on s'han sumat aquest dijous un gruix dels que no eren clasificables--, 4.167 en residència, 829 en domicili i 161 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 684, fet que suposa un descens de 36 respecte a dimecres.





Un total de 126 pacients es troben ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dos més que en el balanç anterior.





La taxa del risc de rebrot ha pujat lleugerament: el dimarts arribava a un nivell de 185,07 i 24 hores després està en 186,05.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 17.513 persones que han donat positiu, de les que 6.443 han mort i 29 es troben actualment ingressades.





PER COMARQUES





Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 7.818 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 204 han mort, mentre que actualment hi ha 23 pacients ingressats --3 d'ells en la UCI--; el risc de rebrot és de 260,27.





A la comarca de Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 51.074 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.403 morts, mentre que actualment hi ha 247 pacients ingressats --54 d'ells en la UCI--; el risc de rebrot és de 219,42.





Al Vallès Occidental (Barcelona) s'han registrat 14.094 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 1.457 morts; actualment hi ha 90 pacients ingressats, dels quals 14 estan a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 164,44.





Al Vallès Oriental (Barcelona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 6.341 casos confirmats acumulats, dels quals 617 han mort, mentre que actualment hi ha 32 pacients ingressats --4 d'ells a la UCI--, i el risc de rebrot és de 258,52.