Amnistia Internacional alerta que el Covid-19 ha matat 7.000 sanitaris a tot el món

Amnistia Internacional (AI) ha realitzat un informe en què alerta que al món han mort més de 7.000 professionals sanitaris per Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, dels quals uns 63 estaven treballant a Espanya.









El país amb un major nombre de sanitaris morts per aquesta causa és Mèxic (1.320), seguit d'Estats Units (1.077) i el Brasil (634), on les taxes d'infecció i mort han estat altes durant tota la pandèmia. A més, l'organització ha cridat l'atenció sobre les xifres alarmants registrades a Sud-àfrica (240) i l'Índia (573), on les taxes d'infecció s'han "disparat" en els últims mesos.





"La mort de més de 7.000 persones mentre intentaven salvar altres persones és una crisi de proporcions enormes. Cada professional sanitari té dret a unes condicions de treball segures i és un escàndol que tants i tantes estiguin sacrificant la seva vida", ha dit el director de Justícia Econòmica i Social d'Amnistia Internacional, Steve Cockburn.





En un informe del 13 de juliol, Amnistia Internacional va avisar que més de 3.000 professionals sanitaris havien mort després de contraure la Covid-19, si bé les actuals xifres es deuen a l'augment de la taxa de Covid-19 en diversos països, així com a la disponibilitat de noves fonts de dades. Tot i això, l'organització ha assenyalat que les xifres de cada país no sempre són comparables directament a causa de l'ús de mètodes diferents per recopilar dades ia la definició de personal sanitari que s'empra a cada país.





Les noves xifres d'Amnistia Internacional arriben enmig d'una acció col·lectiva generalitzada a Sud-àfrica. De fet, aquest dijous està previst que el Sindicat Nacional de Professionals de l'Educació, la Salut i Aliats (Nehawu) protesti davant el Parlament; aquesta organització planeja la realització d'una vaga nacional el 10 de setembre si no es satisfan les seves demandes.





"Fins ara, el Govern no ha satisfet les demandes dels treballadors i treballadores, que inclouen la provisió adequada d'equips de protecció individual (EPI), la participació activa de treballadors i treballadores en els Comitès de Salut i Seguretat dels centres de treball , suport psicosocial, transport i un suplement per perillositat per als que treballen en primera línia ", ha recalcat l'organització.





A principis d'agost, se sabia que al menys 240 professionals sanitaris havien mort a Sud-àfrica després de contraure la Covid-19, tot i que Sud-àfrica ha experimentat un increment de morts relacionats amb la Covid-19 des de juliol i actualment hi ha més de mig milió de casos confirmats a tot el país.





INCREMENT A L'ÍNDIA





Per la seva banda, l'Índia ha tingut un increment de casos de COVID-19 en els últims mesos, i actualment hi ha més de 3.690.000 casos confirmats al país i més de 65.000 morts. Segons les xifres del Ministeri de Salut publicades en els mitjans de comunicació la setmana passada, més de 87.000 professionals sanitaris s'han infectat i 573 han mort. Més de la meitat de les morts de professionals sanitaris (292) es van produir a l'estat de Maharashtra.





"El personal sanitari de l'Índia ha estat expressant preocupació per la seguretat. A l'agost, centenars de milers de treballadors i treballadores de salut comunitària (pertanyents a ASHA) van fer vaga per exigir EPI adequats, un salari millor i unes condicions de treball justes i favorables ", ha detallat Amnistia Internacional.





D'altra banda, el nombre d'infeccions de COVID-19 ha superat recentment els set milions a Llatinoamèrica, i Amnistia Internacional va registrar xifres especialment altes de morts de personal sanitari a Mèxic (1.320), Brasil (634) i Perú (183).





A Mèxic, la xifra oficial de morts de professionals sanitaris és "colpidora", 1.320. A 25 d'agost, la Secretaria de Salut de Mèxic va confirmar 97.632 casos de Covid-19 entre el personal sanitari. Segons algunes fonts, a Mèxic, el personal de neteja dels hospitals és especialment vulnerable a la infecció. "Molts netejadors i netejadores de centres sanitaris de Mèxic estan subcontractats, el que significa que tenen menys protecció", ha explicat l'organització.





Al mateix temps, al Brasil, al menys 634 professionals de la salut han mort a causa de la Covid-19. Segons l'Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), el personal sanitari ha denunciat la falta d'EPI, l'absència de protocols clars per tractar les infeccions, la inexistència de suport en salut mental, una protecció social mínima per a les seves famílies i uns contractes precaris per a les persones contractades d'urgència.





"Demanem a tots els governs que prenguin mesures urgents per protegir la vida dels treballadors i treballadores de la salut. A més d'augmentar el subministrament d'equips de protecció, han d'escoltar als i les professionals que denuncien les seves condicions de treball i respectar el seu dret a organitzar-se. Durant la pandèmia, els governs han qualificat al personal sanitari d'herois i heroïnes, però això no té sentit quan tants treballadors i treballadores moren a causa de l'absència de protecció bàsica ", ha tancat Cockburn.