El turisme ha patit a Espanya un retrocés de 20 anys per la Covid-19

Espanya no recuperarà els índexs de turisme anteriors a la pandèmia de la Covid-19 fins a finals de 2021 o principis de 2022, segons ha assenyalat la directora de departament regional per Europa de l'Organització Mundial de Turisme (OMT), Alessandra Priante, durant la seva participació a la primera jornada de la programació 'Diàlegs en Evolució'.













Priante ha destacat que l'actual situació de el sector turístic suposa un retrocés d'uns 20 anys i ha assenyalat que l'evolució de la pandèmia ha derivat en un "escenari mixt" en què es barregen les previsions que l'OMT estudiava des de fa mesos.





En aquest sentit, ha advertit que l'actual crisi ha posat en joc "centenars de milions" de llocs de treball directes en el sector turístic a nivell internacional i una pèrdua considerable del PIB que corrobora la transcendència d'aquest àmbit a nivell mundial.





A la qüestió, ha remarcat la necessitat d'abordar l'actual conjuntura des d'una perspectiva internacional enfocada a la reactivació de l'economia i un turisme sostenible, per al que ha considerat imprescindible la coordinació dels diferents agents i països.





Per obtenir aquests resultats, Alessandra Priante ha deixat clar que "cal creure" en el lideratge del turisme i, en el cas d'Espanya, ser conscient que un país que realitza molts test i informa de la situació permanent de contagis és un país que es preocupa pels seus ciutadans.





Per això, ha insistit que Espanya ha adoptat mesures per garantir i transmetre la seguretat als turistes i ha recalcat que Espanya és una destinació segura en el qual, es respecten les regles.





Al costat de Priante, han participat en la jornada de 'Diàlegs en Evolució' en director general de Turespaña, Miguel Sanz, qui a més d'enaltir la rellevància de el sector ha confiat que Espanya sigui capaç de recuperar-se més ràpidament que altres països per la seva "lideratge mundial ", i el president de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV), Carlos Garrido, qui ha assegurat que, amb la perspectiva dels anys, aquesta pandèmia es recordarà com la crisi del turisme, ja que ha suposat" la mare de totes les crisis "per al sector.