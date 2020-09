Els nous i joves multimilionaris nascuts dels videojocs

Quan uns pares li diuen als seus fills que deixin de jugar a la videoconsola i que es posin a estudiar, potser estan cometent un greu error. El creixement exponencial que ha experimentat a tot el món el fenomen dels videojocs ha creat una nova classe d'ídols juvenils que arrasen allà per on passen, que congreguen a milions de seguidors en les xarxes socials i que les principals marques se'ls rifen perquè siguin la seva imatge davant el públic juvenil..













Fins ara, les estrelles de l'esport, de la música o del cinema s'emportaven la gran art del pastís del marxandatge que envolta el món del showbussines. No obstant això, cada vegada és més freqüent que entre les llistes dels personatges millor pagats del món apareguin joves que es dediquen a mostrar les seves habilitats en els videojocs que, d'altra banda, estan a l'abast de tothom. Omplen pavellons esportius on milers de fans segueixen amb atenció les seves tècniques de joc, escolten els seus comentaris i els seus consells i, sobretot, els propocionan uns ingressos milionaris.





Campionats nacionals i mundials proliferen per onsevulla en els quals els hàbils jugadors competeixen per arribar el més amunt possible i emportar-se uns suculents premis. No obstant això, l'objectiu principal és aconseguir patrocinis de grans marques que garanteixen uns ingressos publicitaris a l'abast de molt pocs. La vida d'un gamer és relativament curta i molts comencen a abandonar la competició a partir dels 25 anys per a dedicar-se a altres facetes, sempre dins del món dels videojocs, on aconseguir enormes beneficis.





A mesura que van ascendint en l'escala professional, van sumant seguidors en les seves xarxes socials i van augmentant la seva capacitat d'influència a través dels seus vídeos i les seves sessions de streaming. Els seus noms són cada vegada més coneguts i els seus guanys es multipliquen. Segons les últimes dades conegudes, els deu gamers més rics del món es van embutxacar el passat aragonès 121 milions de dòlars i compten amb més de 270 milions de seguidors.





RICS I POPULARS

Hi ha desenes de joves a tot el món que han optat per dedicar-se al videojoc com a professió i la competència entre ells és enorme. Per això, només uns pocs arriben al cim i poden obtenir uns ingressos espectaculars. Atesos les dades del passat any, la llista dels jugadors que més diners van guanyar l'any passat l'encapçala Tyler Blevins, més conegut amb l'àlies de Ninja, expert en el joc de Fortnite. L'any passat es va embutxacar per tots els conceptes el gens menyspreable quantitat de 17 milions de dòlars. I gairebé tots ells gràcies, no al joc, sinó a la publicitat. Té signats contractes amb empreses com a Xarxa Bull, Wallmart, Adidas i Microsoft, amb aquesta última en exclusiva que li reportarà uns 30 milions de dòlars en tres anys. I això que, als seus 29 anys, ja és un veterà en el món dels gamers.









Un altre dels que més diners s'embutxaca és Felix Kjellberg, més conegut pel seu àlies PewDiePie. Suec, de 30 anys i amb més de 105 milions de seguidors a les xarxes socials. El seu canal de Youtube va rebre 4.500 milions de visites només en 2019. Es va fer famós gràcies als seus comentaris sobre els jocs als que jugava i ha protagonitzat diverses agres polèmiques, però això no li ha impedit mantenir els seus milions de seguidors. Va guanyar només el 2019 14 milions de dòlars.





El tercer en el podi és Preston Arsement, jugador i videobloguero de 26 anys, que va ingressar 14 milions de dòlars l'any passat. Especialitzat en el joc de Minercraft, ha fet versions personalitzades que li han proporcionat grans beneficis.





També amb 14 milions d'ingressos es troba Mark Fischbach, de 31 anys. La seva especialitat és gravar vídeos de les partides que juga comentant-les. La seva preferència són els jocs d'horror i acció, i el seu canal de Youtube va tenir l'any passat 13.300 milions de visualitzacions. Té 26,7 milions de subscriptors.





Un esglaó per sota, encara que amb 12 milions d'guanys, es troben Dan TDM, àlies de Daniel Middleton, de 28 anys, i Michael Grzesiek, de 26 anys i conegut com Shroud. El primer és famós pels seus comentaris sobre jocs com Minercraft, Roblox i Pokémon, mentre que el segon és un exjugador professional del conegut joc Counter Strike que ara treballa per als principals editors de jocs, com Electronic Arts, Ubisoft i Activision Blizzard.





Darrere d'ells es troba un nodrit grup de jugadors els guanys ronden els 10 milions de dòlars anuals, com el canadenc Evan Fong, àlies VanossGaming, l'irlandès Sean McLoughlin, àlies, Jacksepticeye, o el nord-americà Timothy Betar, conegut com TimTheTatman.