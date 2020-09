Sánchez pacta la taula de diàleg amb Rufián i s'allunya de Ciutadans

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha anunciat un acord amb el president Pedro Sánchez per reprendre i a les reunions de la taula de diàleg sobre Catalunya i, a costa de que els dos governs acordin una data, els republicans a parlen de celebrar-la a mitjans de setembre.









Després d'una reunió de poc més d'una hora a la Moncloa, Rufián ha comparegut en roda de premsa al Congrés i, segons ha dit, la principal coincidència ha estat el desig de reprendre aquest diàleg sobre el futur de Catalunya.





CIUTADANS REBUTJA QUE vaig barrejar POLÍTICA AMB PRESSUPOSTOS





El dirigent de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha rebutjat que es barregi la qüestió dels pressupostos generals de l'Estat per a 2021 amb la taula de diàleg sobre Catalunya.





"No es poden barrejar assumptes que no tenen res a veure, a més en un moment com aquest en què ens trobem ara", ha dit en declaracions a la Sexta, a l'assenyalar que Espanya afronta una crisi social i econòmica amb "un horitzó tremendament negre "per la pandèmia del coronavirus.





Bal ha afirmat que ningú té dubtes sobre el que pensa la formació taronja de la "taula del xantatge o de la vergonya", com qualifica la taula de diàleg sobre Catalunya, que, segons ha indicat, "no salva vides ni llocs de treball" en l'actual crisi.





A més, ha criticat al president de la Generalitat, Quim Torra, la seva "idea absurda" que la independència de Catalunya "és més urgent i necessària que mai" i que aquest objectiu no ha de quedar relegat per la gestió de la pandèmia.





CAL ESTAR "A L'ALTURA" DEL MOMENT HISTÒRIC





Per la seva banda, Bal ha afirmat que Cs es va a seure a negociar els comptes públics amb l'Executiu de el PSOE i Unides Podem perquè ara cal "ser constructius i responsables i estar a l'alçada d'aquest moment de la història", reclamant uns Pressupostos "sensats, centrats, moderats i pragmàtics".





Sobre el que pugui pactar el Govern amb el Partit Nacionalista Basc (PNB), el diputat ha dit que Ciutadans no estarà pendent de "què fan altres partits", sinó que se centrarà "a Espanya i en els espanyols", intentant acordar mesures que els beneficiïn.