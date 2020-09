Rufián avisa Sánchez que un pacte amb Cs seria la mort del Govern central

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat que un pacte de Govern de Pedro Sánchez amb Ciutadans per als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) seria "incompatible" amb el seu partit i també amb totes les formacions d'esquerres, a més de comportar "a la llarga" la "mort" del Govern de coalició de PSOE i Unides Podem.













Rufián ha fet aquest avís al Congrés després d'haver mantingut una reunió amb el president de Govern, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa, en què ha reconegut que s'ha abordat el tema de les properes comptes públics en què ja treballa el Govern.





Segons ha defensat, els Pressupostos Generals de l'Estat són l'instrument amb el qual es "posa música" a el projecte de Govern, pel que és "fals i fal·laç" que no tinguin ideologia. Això, al seu parer, fa incompatible un acord que inclogui ERC ja Ciutadans, un partit que ha recordat que governa al costat del PP a la Comunitat de Madrid o Andalusia amb el suport de Vox.





Però a més, ha apuntat la "incomoditat" de Unides Podem, soci de Govern, o del PNB amb aquest possible pacte, pel que creu que suposaria "a la llarga" la "mort" de l'Executiu de coalició i tota la majoria parlamentària que va recolzar la investidura.





Rufià ha reconegut que intentar arribar a un acord amb el partit d'Inés Arrimadas per als Pressupostos pot semblar l'opció més "senzilla" actualment, però ha avisat que "el més fàcil no sempre és el més convenient" i "no és el mateix "pactar amb Ciutadans assumptes relacionats amb l'educació, la sanitat o la fiscalitat que amb ERC.





"Acostades diu constantment que volen que aquests Pressupostos no pactin en un despatx amb Iglesias i Rufián. I la gent d'esquerres no vol que es pactin en un despatx de l'Ibex", ha replicat el portaveu parlamentari d'ERC.





En aquest sentit, ha assegurat que el compromís de la seva formació amb el diàleg és "granític", encara que ha demanat a Govern que abans de demanar-los aquest acord compleixi amb el primer compromís assolit per el seu suport a la investidura, la taula de diàleg sobre Catalunya , que ha avançat que podria reunir-se a mitjans d'aquest mes de setembre.





LES BANDERES NO CUREN

Rufià ha reconegut que "la gent no menja banderes ni les banderes curen", de manera que el prioritari és aprovar polítiques socials i acabar amb la pandèmia, però creu que el "conflicte polític" de Catalunya "no es pot amagar" i ha de seguir buscant-hi una solució.





"Hi ha gent a la presó de manera injusta. Qui vol separar s'equivoca o menteix sabent", ha sostingut titllant de "trampós" voler separar "el diàleg polític" de la resta de polítiques socials o econòmiques.