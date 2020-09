En cas de confinament, les escoles catalanes acolliran els fills de treballadors essencials

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicat aquest dijous que, si es decretés un confinament que restringeixi la mobilitat, les escoles catalanes estarien obertes tot el curs i es mantindrien perquè puguin anar-hi alumnes fills de treballadors de serveis essencials.









En roda de premsa al costat dels consellers Chakir el Homrani i Alba Vergés, ha explicat que també estaria obert el servei de menjador en cas que hagi de cessar l'activitat lectiva del centre per quarantena de tots els grups estables, perquè l'alumnat tingui dret al menjar escolar.





Si hi ha confinament amb la mobilitat restringida, l'escola podria acollir, en la seva funció de "guàrdia i custòdia", als alumnes amb pares que treballin en serveis essencials, afectant bàsicament als d'Infantil i Primària.





En cas que es produeixi una quarantena dels grups, serveis de l'escola, com la cuina i el càtering, seguirien actius i els familiars que no estiguin en quarentena podrien recollir el menjar al centre o, si hagués impossibilitat, es distribuiria en els domicilis.





D'aquesta manera volen estar "a la banda de les famílies més vulnerables", i ha afegit que, si s'ha d'actuar de guàrdia i custòdia d'alumnes amb pares treballadors de serveis essencials, s'haurà de designar quina professorat es considera també essencial.





Bargalló ha dit que les quarentenes de grups o els tancaments estan protocolaritzats, i que des d'aquest dimecres els centres educatius catalans estan adscrits a un ambulatori i la setmana que ve rebran comunicació del seu personal de referència.





ALBA VERGÉS

La consellera Vergés ha insistit que l'escola durarà tot el curs i que la ciutadania ha de ser conscient el risc alt de transmissió: "A l'escola hi haurà casos? Probablement. Serà descontrolat? No".





Ha remarcat que, tot i que la situació actual és d'estabilitat, no hi pot haver relaxació; ha insistit en la reducció de la interacció social i en el compliment dels aïllaments, i ha advocat per una reducció de la incidència per arribar en les millors condicions al 14 de setembre.