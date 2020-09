Les persones sordes demanen l'homologació de les màscares transparents per a poder-se comunicar

Més de 80.000 signatures sol·licitant l'homologació de màscares transparents que permetin la lectura labial han arribat aquest dijous al Ministeri de Sanitat. Marc Lechet, sord des dels 5 anys, ha fet entrega de les signatures recollides a través d'una campanya que va organitzar ell mateix a Change.org el passat 7 d'agost.









"Des que les persones estan fent servir mascaretes opaques em sento totalment aïllat" ha compartit Lechet a les portes del ministeri de Sanitat. L'impulsor de la recollida de signatures ha explicat que moltes persones amb problemes d'audició estan desenvolupant quadres d'ansietat davant la incapacitat per comunicar-se que produeix la impossibilitat de veure la totalitat de la cara del seu interlocutor.





Segons ha informat el creador de la petició, les més de 80.000 signatures seran registrades avui al Ministeri de Sanitat, signatures que darrere porten "històries d'impotència, frustració i també empatia". El signant ha emfatitzat la necessitat de l'homologació i fabricació de màscares transparents perquè "tots ens puguem comunicar".





Lechet ha compartit que recentment va rebre un missatge del ministre de Sanitat, Salvador Illa, afirmant que es comprometia a trobar una solució al problema. L'impulsor de la iniciativa ha respost que des del seu col·lectiu no poden esperar ja que la necessitat de comunicar-se és urgent i fonamental.





Es tracta d'una demanda que no només concerneix al col·lectiu de persones sordes o amb problemes d'audició, sinó que beneficiaria també a persones que estan en l'espectre autista i que travessa diferents àmbits. Segons ha explicat Lechet, tant col·lectius de metges com de professors s'han sumat a la sol·licitud ja que molts dels seus pacients i estudiants necessiten veure la cara del seu interlocutor per poder comunicar-se i sentir-se tranquils.





SALVADOR ILLA REP LA PETICIÓ AL MINISTERI





El ministre ha agraït a Lechet que hagi col·locat el focus en una situació que afecta el col·lectiu de persones sordes, amb problemes d'audició o altres patologies i que necessiten llegir els llavis per poder comunicar-se. Les màscares opaques, quirúrgiques o higièniques, ho impedeixen.









La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha explicat a Lechet que s'ha realitzat una revisió de tot el mercat de màscares a casa nostra. També s'han mantingut contactes amb els ministeris de Consum i d'Indústria, Comerç i Turisme per localitzar empreses que poguessin estar fabricant mascaretes amb finestres transparents. Actualment existeixen a Espanya tres iniciatives empresarials que estan treballant en prototips encara sense desenvolupar.





A més, s'han mantingut contactes amb Aenor, l'entitat certificadora de productes i serveis responsable del desenvolupament de les normes UNE, per conèixer si hi ha una norma específica per a mascaretes transparent i actualment no existeix.





En diversos països s'ha optat per la utilització de les viseres facials transparents, que ja es troben al mercat, per al col·lectiu de persones que necessiten llegir els llavis per comunicar-se.