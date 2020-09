Santillana creu que el Govern central ha aprofitat la pandèmia per fer "competència deslleial"

El director general de Santillana Digital, Miguel Barrero, ha acusat el Govern central d'aprofitar la pandèmia per fer "competència deslleial" al sector de l'edició educativa --llibres de text-- a l'destinar recursos i professors per generar continguts per a l'ensenyament.









En una conferència del Fòrum Edita, el també president de la Federació de Gremis d'Editors ha afirmat aquest dijous que aquest tipus d'accions i no la pandèmia amenacen amb la viabilitat del seu sector, que representa al voltant d'un terç dels llibres que es venen a Espanya.





"Ens han de deixar fer. I això vol dir que hi hagi negoci", ha declarat Barrero, que també ha alertat sobre els models de gratuïtat que estan sorgint en l'edició educativa arran de l'ensenyament a distància.





Considera que es carreguen la igualtat d'oportunitats perquè no segueixen un criteri únic i que no es tracta d'una qüestió de diners: "No estem en contra de la gratuïtat, però hauria garantir-la al sistema educatiu", ha aclarit.





LLIÇONS DE LA PANDÈMIA

Per Barrero el confinament ha servit per reivindicar el llibre de text com a eina útil davant de la creença que "tot està a internet" i que amb la xarxa ja n'hi ha prou.





"Que bé ve tenir un format organitzat i amb garanties. Tot estava a internet però cal saber buscar", ha afirmat, destacant que les famílies han pogut fer una valoració directa dels recursos i les necessitats per educar els seus fills.





Ha posat com a exemple el fort increment experimentat en les vendes de quaderns de vacances, un producte que "no gaudia de bona salut" en els últims anys.





CAP A UN SISTEMA HÍBRID

Barrero opina que la pandèmia portarà a l'educació cap a un "sistema híbrid" que combini la tecnologia amb l'educació tradicional i la distància amb la presencialitat.





Així mateix, ha instat a no pensar que presencialitat és el mateix que analògic i digital amb distància perquè, segons ell, són "aspectes plegats".





"No resoldrem l'educació lliurant tabletes. On són els ordinadors de la Junta d'Andalusia", s'ha preguntant, reclamant que no es torni idolatrar a la tecnologia com a única eina per millorar l'ensenyament.