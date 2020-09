La situació epidemiològica a Catalunya està en una "estabilitat tensa", segons Salut

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dijous que la situació epidemiològica de Catalunya és d'una "estabilitat tensa", i ha subratllat la importància que la corba de contagis baixi.









En roda de premsa al costat de el cap de la unitat de seguiment de Covid-19, Jacobo Mendioroz, Argimon ha insistit en fer una crida a la responsabilitat individual pensant en el col·lectiu, ja que malgrat que hi ha hagut un "petit descens" la tendència s'ha de mantenir.





Argimon ha advertit que s'ha de veure com es comporten aspectes com el risc de rebrot, ja que en un moment pot canviar la situació "de manera abrupta", i ha dit que la pandèmia es podrà controlar amb responsabilitat, mesures i solidaritat.





Mendioroz ha assenyalat que és una "estabilitat perillosa", amb un miler de casos diaris, i ha advertit que si el nombre creixés es podia entrar en una situació preocupant.





El cap de la unitat de seguiment de Covid-19 ha fet una anàlisi de l'impacte de les mesures més estrictes imposades en municipis com Lleida i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que han tingut un "clar impacte" en la reducció de contagis .





No obstant, ha dit que aquest tipus de mesures restrictives per a la interacció social i la mobilitat han de ser l ' "últim recurs" quan el rastreig, la traçabilitat i l'aïllament no han funcionat, i ha assenyalat que serien evitables amb accions de protecció individual.





Ha afirmat que, en el moment actual, en què s'ha aconseguit estabilitzar les corbes de contagis, amb mesures de "graduacions raonables que permeten una certa vida social pot ser suficient per anar reduint la corba a poc a poc".





Preguntat pel mecanisme perquè els pares amb alumnes en quarentena puguin accedir a una baixa, Argimon ha dit que sigui quina sigui la fórmula s'arbitraran mesures perquè el pes recaigui "el menys possible" a l'Atenció Primària.