Els CDC nord-americans demanen als seus estats que es preparin perquè la vacuna estigui a punt l'1 de novembre

Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units han demanat als estats que es preparin perquè la vacuna contra la COVID-19 estigui disponible per a l'1 de novembre, sol·licitant-los que eliminin qualsevol eventual obstacle que pugui impedir l'obertura de els llocs de distribució.









A principis d'agost, els CDC ja havien comunicat als estats que assumissin que podria haver "dosi limitades" disponibles d'una vacuna a la tardor. Ara, en la nova carta, a la qual ha tingut accés Bloomberg, s'assenyala que el Departament de Salut i Serveis Humans i els CDC "estan fent ràpids preparatius per aplicar una distribució a gran escala de les vacunes de COVID-19 a la tardor de 2020 ".

Preguntat sobre la carta dels CDC, el portaveu de Salut i Serveis Humans, Michael Caputo, ha assenyalat que és "cada vegada més probable" que moltes dosis de vacunes estiguin disponibles per al gener. "Els metges i les dades estan impulsant l'avanç de totes les mesures contra la COVID-19", ha afirmat.

Els estats s'han estat preparant enèrgicament per a una vacuna, i la data de l'1 de novembre és conforme als preparatius anteriors, ha sostingut per la seva banda Michael Fraser, líder executiu de l'Associació d'Autoritats de Salut Estatals i Territorials.

Segons Fraser, probablement es necessitarà una autorització d'ús d'emergència de l'Administració de Medicaments i Aliment (FDA) per distribuir una vacuna tan aviat. Si es confirma aquesta data, seria tan sols dos dies abans de les eleccions de el 3 de novembre, en què el president, Donald Trump, buscarà el seu segon mandat. El mandatari ha dit prèviament que creu que hi haurà a punt una vacuna per al dia de les eleccions o poc abans.

A més, ha acusat el personal de la FDA d'alentir el treball en les vacunes per perjudicar-políticament. Les acusacions han plantejat interrogants sobre la interferència política en els estudis per al desenvolupament de les vacunes contra la COVID-19, davant la qual cosa, el comissionat de la FDA, Stephen Hahn, ha afirmat reiteradament que la ciència guiarà qualsevol decisió.

Per la seva banda, un representant federal familiaritzat amb els plans ha indicat que la data de l'1 de novembre és només per a planificació i no pretén influir en les eleccions presidencials.





Segons aquest funcionari, el Govern està basant-se en el cas que hi haurà una vacuna disponible.