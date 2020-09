Els Mossos localitzen un cadàver en avançat estat de descomposició a Castellbisbal

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa d'un cadàver a la riera de Rubí al seu pas pel terme municipal a Castellbisbal, a la província de Barcelona, en una zona limítrofa amb la localitat del Papiol, a la mateixa província.









El cadàver localitzat per la policia catalana es trobava en un avançat estat de descomposició, però caldrà esperar a conèixer els resultats de l'autòpsia per poder podrà determinar la causa de la mort i conèixer el temps que la persona portava morta.





El cos va ser trobat per una persona que passejava per la zona i va donar avís immediat als Mossos d'Esquadra, que van iniciar les investigacions per determinar les causes de la mort i la identitat de la persona morta, així com per fixar la data de la seva defunció.