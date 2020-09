Creix la població d'óssos bruns que habiten als Pirineus

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha assegurat que als Pirineus s'han vist aquest any 9 cries d'óssos nascuts de sis ósses, tres a la part catalana i la resta en la part francesa i ha precisat que es podrien detectar més en els propers mesos.













L'any passat es van registrar en total deu noves cries de cinc femelles diferents, xifra només aconseguida abans en els anys 2016 i 2017, ha assegurat la Conselleria en un comunicat.





Una càmera de fototrampeig de l'equip de seguiment de l'ós bru als Pirineus va captar a mitjans d'agost, per primera vegada aquest any, una imatge d'una cria a la Vall de Cardós (Lleida), al Parc Natural de l'Alt Pirineu, una zona on solen reproduir-se les femelles Caramellita i Boavi.





La fotografia mostra a un cadell, acompanyat de la seva mare, pujant a un dels arbres situats prop de les càmeres, marcades per atraure els animals i facilitar el seguiment per imatges.





Segons la Conselleria, a la Val d'Aran, entre finals de juny i el mes de juliol, s'ha vist en diverses ocasions a una femella amb dues cries a les valls de Varradòs i Toran.