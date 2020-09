Les marmotes es comuniquen amb dialectes propis, segons un estudi

Un equip d'investigació europeu, amb participació del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha determinat que les marmotes tenen dialectes per comunicar-se i més són capaços de distingir-los i reaccionar-hi, ha informat aquest divendres en un comunicat.













S'ha trobat que els crits varien entre les diferents poblacions i això els permet reconèixer els que són procedents de forasters i d'aquesta manera, en lloc d'investigar o enfrontar-se al perill, corren o s'amaguen en el seu cau.





Un treball que s'ha desenvolupat durant cinc anys, entre 2011 i 2014, gravant des de les vuit del matí fins a les sis de la tarda a 04:00 poblacions d'aquest animal, als Alps francesos i en els Pirineus s --la Cerdanya i el Ripollès--, i amb aquest aprenentatge les marmotes poden "confiar-se i estalviar energia", ha assenyalat l'autora de l'estudi i ecòloga del CREAF i la UAB, Mariona Ferrandiz.





Així mateix, es van reproduir gravacions per conèixer la reacció dels mamífers, per contra, la investigació no ha pogut trobar la raó d'aquestes diferències de llenguatge, com tampoc "perquè cada població crida d'una manera, podria tractar-se d'un aprenentatge de pares i mares a fills o a l'entorn social ", ha indicat Ferrandiz.





A més del CREAF i de la UAB, l'estudi, que s'ha publicat a la revista de comportament animal 'Behavioral Ecology and Sociobiology' ha comptat amb la participació de la Universita Saskatchewan d'el Canadà i l'Institut de Recerca aviària 'Vogelwarte Helgoland' de Alemanya.