Forcadell retorna al Parlament i defensa un "diàleg polític sense límits"

L'expresidenta de Parlament Carme Forcadell ha defensat aquest divendres la llibertat d'expressió i que la Cambra catalana pugui tenir un "diàleg polític sense límits", el dia en què ha tornat a Parlament després de dos anys i mig pel seu empresonament.









En una declaració conjunta el president de Parlament, Roger Torrent, i els expresidents de la Cambra amb motiu de la commemoració del 40 aniversari de la restauració de la Cambra, ha sostingut que el Parlament és "la institució de la paraula lliure, de la veu plural de país, del diàleg polític sense límits, l'espai on les societats exposen les contradiccions en tot allò que preocupa a la ciutadania".





Forcadell, que ha estat rebuda amb aplaudiments de diputats i treballadors de Parlament, ha afirmat que al Parlament s'ha de poder debatre lliurement "amb l'únic límit de l'educació i de el respecte pels representants de la ciutadania".





Així mateix, ha reivindicat que "la llibertat d'expressió és un tresor immens" que cal preservar sempre i arreu, i ha reivindicat el Parlament com un referent per a altres cambres legislatives.





L'expresidenta, empresonada per l'1-O, ha subratllat la importància de la Cambra catalana i ho ha exemplificat amb la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones, que creu que s'ha avançat però que la paritat al Parlament encara no ha assolit, pel que ha cridat a fer "un pas més, que també ha de ser qualitatiu, garantint la paritat en càrrecs de responsabilitat".





ROGER TORRENT

Torrent, que ha començat la declaració criticant l'empresonament de Forcadell perquè considera que està a la presó "per exercir el càrrec amb dignitat democràtica", ha expressat la necessitat de buscar una solució al conflicte a Catalunya per acabar amb la judicialització de l'activitat parlamentària, segons ell.





"El Parlament necessita alliberar-se de la judicialització, alliberar-se de les limitacions que frenen les respostes a demandes urgents de la societat. Sense aquestes limitacions a l'exercici de l'autogovern, el Parlament podria fer més pel benestar i la qualitat de vida de les persones. Només sense limitacions podrem abordar com cal els reptes globals de les societats del nostre temps ", ha assegurat.





A més, ha dit que la ciutadania "ha de poder triar si vol o no vol un Parlament plenament lliure", i que això només pot decidir-se en un referèndum on la població voti lliurement sobre el futur de Catalunya.





RIGOL, BENACH I DE GISPERT

Joan Rigol ha destacat que el diàleg i el pacte han format part de la cultura política de Catalunya per resoldre conflictes durant tota la seva història, i que la recuperació de Parlament va implicar el reconeixement de Catalunya com "una realitat política pròpia i específica".





Per la seva banda, Ernest Benach ha recalcat que el Parlament en aquests 40 anys ha aprovat lleis innovadores però que, en algunes ocasions, han xocat amb els tribunals, i la sentència de l'Estatut, que ha recordat que es va aprovar amb 120 vots a favor en al Parlament, "va marcar un abans i un després".





Núria de Gispert també ha carregat contra els límits competencials que ha tingut la Cambra, ja que considera que han suposat un obstacle per millorar les condicions de la vida de la població, i ha alertat que des de la sentència de l'Estatut la situació s'ha agreujat i en els últims anys els tribunals han arribat a actuar "sobre el que ni tan sols ha arribat a la Cambra, censurar el dret d'iniciativa dels diputats, impedir debats en el ple i exigir a la Mesa que censuri".