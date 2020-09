La Policia Nacional lidera la detenció de fugitius a Europa

La secció de fugitius de la Policia Nacional lidera a Europa el nombre de detencions de pròfugs de la Justícia amb un total de 486 en 2019, el que ha portat al fet que la secció assumeixi la presidència de la Xarxa Europea d'Equips de Recerca Activa de Fugitius -ENFAST--, una xarxa integrada per 28 estats membres de la Unió Europea per a realitzar accions immediates dirigides a la detenció de fugats.













Aquesta secció, pertanyent a la Comissaria General de Policia Judicial, és l'encarregada de localitzar i detenir els pròfugs reclamats per la Justícia des de la seva creació el 2004. En els últims anys, la seva tasca ha portat a la detenció de destacats fugitius com Carlos García Julià, reclamat pels assassinats dels advocats d'Atocha.





A aquesta detenció també cal afegir la d'Emilio Ricardo Lozoya Austin, buscat per Mèxic per defraudació de diners públics i ocultació dels seus beneficis, i la d'un ciutadà danès màxim responsable d'una "Casa de Cobrament" dedicada a l'ajust de comptes i acusat de l'assassinat de dues persones a Màlaga.





Va ser en 2017 quan la secció de fugitius va rebre un fort impuls amb la creació d'una Xarxa Nacional de Localització de Fugitius, amb la qual es va perfeccionar l'especialitat i es van crear grups de contacte descentralitzats a nivell provincial, donant una resposta ràpida i especialitzada als requeriments.





Des de fa tres anys, la secció de Localització de Fugitius ha detingut en total a 1534 reclamats, el que suposa una mitjana de 383 a l'any. Només l'any passat, segons han assenyalat des de la secció, es van dur a terme un total de 486 detencions.





Com a exemple de l'eficàcia d'aquesta secció, la policia ha explicat que, tan sols en una setmana, s'han dut a terme cinc operacions diferents a Barcelona, Alacant, Madrid, Cadis i Santa Cruz de la Palma, que han permès detenir sis buscats per diferents delictes com assassinat, lesions o blanqueig de capitals.





ARRESTATS PER ENGANYAR 160 PERSONES PER FER FALSOS BOOKS DE MODELS





Una d'elles, desenvolupada el passat 26 d'agost, es va saldar amb la detenció a Barcelona d'un ciutadà dominicà buscat per les autoritats brasileres. A l'arrestat li constava en vigor una Notificació Roja d'INTERPOL per uns fets ocorreguts l'any 2019 a Porto Alegre (Brasil), quan va apunyalar en repetides ocasions a la parella de la seva ex nòvia, ocasionant-greus lesions.





La segona operació es va dur a terme a Alacant el passat dia 28 d'agost, quan van ser detinguts dos fugitius buscats per les autoritats del Regne Unit per diversos delictes de frau econòmic i blanqueig de capitals.





Els arrestats havien creat una falsa agència de models al Regne Unit i, durant vuit anys, van arribar a enganyar a unes 160 persones a les que reclutaven a través de les xarxes socials per fer falsos "books de model". Els dos detinguts, d'origen britànic, van aconseguir defraudar prop de 10 milions de lliures esterlines.





Aquest mateix dia també era detingut al districte de Chamartín, a Madrid, un ciutadà pakistanès reclamat per les autoritats del seu país d'origen. L'arrestat tenia en vigor una Notificació Roja d'Interpol per la seva autoria en l'assassinat del seu nebot comès al Pakistan al mes de març de 2019, advertint que es tractava d'una persona probablement armada i amb alt risc de fuga.





DETINGUT PER MATAR LA SEVA DONA PER QUEDAR AMB LA CUSTÒDIA DE LA SEVA FILLA





La quarta operació es va desenvolupar en la Línia de la Concepció (Cadis) el mateix dia 28 d'agost, quan els agents van localitzar a un ciutadà danès buscat per les autoritats de Malta per un doble assassinat comès fa tot just 20 dies.





Concretament, els policies el van localitzar quan va accedir a un habitatge per cometre un robatori i va disparar en diverses ocasions als dos habitants fins a acabar amb la seva vida. Després de contrastar la informació, el fugat era detingut en un hotel de la localitat gaditana, establint per a això un ampli dispositiu de seguretat donada la perillositat de l'individu.





L'última operació es va realitzar a la localitat canària de Santa Creu de la Palma el 2 de setembre, quan els agents van localitzar i van arrestar un ciutadà colombià buscat per les autoritats del seu país d'origen per homicidi dolós. En 2019, el detingut va disparar i va matar la seva exparella a l'interior d'un autobús de servei públic a la localitat colombiana d'Aigua Clara per aconseguir la custòdia de la filla que tenien en comú.