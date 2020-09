Isabel Celaá: "No hi haurà espai alternatiu més segur que l'escola"

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha assegurat que "no hi haurà espai alternatiu més segur que l'escola" malgrat el coronavirus, pel que ha demanat als pares que portin els seus fills a l'escola amb tranquil·litat.









En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha dit aquest dissabte que el Govern està prenent "totes les precaucions" tot i que no hi ha 'risc zero' ni fora ni dins de l'escola.





"Però l'espai més segur per als nostres nens i per als nostres adolescents i joves en aquest moment serà l'escola, perquè l'escola està treballant amb cura en el control higiènic sanitari", condició necessària per a educar els nens, ha afegit.





I si un alumne ha de fer quarantena, l'Executiu donarà una solució: "Anem a deixar que el Govern pensi i treballi. Hi ha algunes fórmules obertes, com el pla 'Em Cuida', així que anem a deixar que el Govern consolidi les seves propostes" .





"Si per alguna cosa s'ha caracteritzat aquest govern és pel fet que des del principi de la pandèmia ve atenent a les necessitats de les famílies, en múltiples àmbits", ha defensat.