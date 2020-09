L'ANC exigirà una altra DUI si l'independentisme supera el 50% dels vots a les eleccions

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha descartat proposar i impulsar una llista unitària de l'independentisme per a les pròximes eleccions catalanes, a diferència de comicis anteriors en els quals l'entitat sobiranista va ser un dels principals actors en demanar que els partits independentistes es presentessin junts.









En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que aquesta opció es va descartar en el full de ruta de l'ANC aprovada en l'Assemblea General que l'entitat va celebrar el 22 de març i que en aquesta reunió es va votar una esmena d'assemblees territorials que ho proposaven i que es va acabar rebutjant.





Així mateix, ha sostingut que l'ANC prefereix no entrar en el debat sobre quan i com han de ser les eleccions, ja que hi ha "interessos electorals d'uns i altres" i qualsevol cosa que digui l'entitat serà interpretada com que està defensant un partit concret, segons ella.





No obstant això, ha avisat que "aquest ambient preelectoral no és molt bo, hi ha molta tensió preelectoral i això genera evidentment unes discussions entre els independentistes més posicionats amb un partit polític o un altre que generen un ambient una mica irrespirable".





Tot i que no demanaran una llista unitària, Paluzie ha afirmat que en aquesta ocasió el que exigeix l'ANC és que en els programes electorals dels partits independentistes s'inclogui la via unilateral i que, si l'independentisme supera el 50% dels vots, "es reactivi la unilateralitat i es preparin per a una declaració d'independència ".





Considera que el 2017 es va fer un referèndum unilateral però que la declaració d'independència de el 27 d'octubre no es va fer efectiva perquè, segons la seva opinió, el Govern no estava preparat per a fer-ho, pel que considera que, si hi ha més de el 50% de suports a l'independentisme, les institucions han de "preparar-se per fer una declaració d'independència efectiva".





"Col·lectivament ens hem de preparar per a una declaració d'independència per ser capaços de sostenir-", i ha apuntat que això inclou moltes coses, com a temes econòmics, tenir preparats crèdits pont i altres qüestions que permetin fer tots els passos necessaris per fer efectiva la independència .





La presidenta de l'ANC ha reconegut que el que demanen s'assembla molt a les estructures d'estat que el Govern de Carles Puigdemont pretenia fer en la legislatura passada, però ha reiterat que en aquest moment no es van dur a terme i que per això el tornen a reclamar.





"Alguna part de l'independentisme diu que estem en el dia de la marmota. Sí, lamentablement hi ha moltes coses que en aquests anys no s'han fet bé i que hem de fer. Cal assumir que no les van fer bé", ha subratllat.





ACCIÓ I NO "RETÒRICA"





Preguntada per si veu els partits independentistes disposats a fer-ho, ha contestat que, si es basa en el que han fet en els dos últims anys, no, però que en el seu moment tampoc semblava que anaven a fer l'1-O, i ha assenyalat que també dependrà de la mobilització de la societat.





Així mateix, ha considerat que JxCat i ERC no tenen tantes diferències estratègiques com sembla perquè creu que tenen discursos diferents, però després actuen de la mateixa manera, i ha defensat que l'independentisme ha d'abandonar la "retòrica i el 'confrontació o diàleg", i s'ha de centrar en fer accions reals per avançar cap a un Estat propi.





"El que nosaltres volem veure és acció o passos que indiquin i que realment representin que allò que dius ho fas, que allò que dius acaba sent coherent amb allò que fas", ha afegit.