El director de la farmacèutica Sanofi a França assegura que la vacuna del Covid-19 valdrà menys de deu euros

El director de Sanofi a França, Olivier Bogillot, ha afirmat aquest dissabte que la seva futura vacuna contra la Covid-19 probablement tingui un preu inferior a 10 euros per injecció.





"El preu no està totalment fixat. Encara estem avaluant els costos de producció per als pròxims mesos, però estarem per sota dels 10 euros", ha afirmat Bogillot a la ràdio France Inter.





Les grans farmacèutiques de tot el món estan competint per combatre la pandèmia i desenvolupar vacunes i tractaments per Covid-19. Per això, Bogillot va ser preguntat per un dels seus competidors, AstraZeneca, que ha assegurat que podrà comercialitzar la vacuna per 2,5 euros.





"La diferència de preus per a nosaltres pot ser que usem tots els nostres recursos interns, els nostres propis investigadors, els nostres propis centres d'investigació. AstraZeneca subcontracta part de la seva producció ", ha assenyalat el director de Sanofi França.





A principis d'aquesta setmana, Sanofi i la britànica GlaxoSmithKline (GSK) van anunciar l'inici de l'assaig clínic de la seva candidata a vacuna contra la Covid-19. Si obtenen els resultats esperats, esperen tenir-la aprovada en la primera meitat de l'any que ve.