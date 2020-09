Aquest diumenge cauran les temperatures a Barcelona i Girona, amb alerta per pluges i tempestes

Les temperatures a la meitat nord de la Península cauran aquest diumenge 6 de setembre, amb les províncies de Barcelona i Girona en alerta groga per pluges i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que afegeix que també hi haurà avisos per onatge a Cadis i la Corunya.









Així, hi haurà xàfecs i tempestes localment fortes localitzats al Pirineu català i al litoral central. Els cels estaran ennuvolats o coberts amb pluges febles a l'àrea Cantàbrica.









També es registraran núvols a l'extrem nord-est peninsular, amb xàfecs i tempestes que podrien ser localment fortes al Pirineu català i litoral central durant la segona meitat del dia.





En zones de l'est i centre peninsulars es donaran intervals de nuvolositat d'evolució, sense descartar algun ruixat o tempesta a l'entorn de sistema Ibèric. A la resta d'Espanya hi haurà pocs núvols, amb nuvolositat baixa matinal a la meitat sud de l'àrea mediterrània.





Pel que fa a les temperatures, estaran en descens a la meitat nord de la Península, amb pocs canvis a la resta i fins i tot en ascens a Canàries. Les mínimes també estaran en descens al nord peninsular.





Finalment, hi haurà intervals de vent fort a l'extrem oest de Galícia, l'Estret i l'Empordà.