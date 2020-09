Lluís Llach s'alegra de l'actual divisió de JxCat i PDeCAT

El cantant i exdiputat d'JxSí al Parlament Lluís Llach ha afirmat que la divisió entre JxCat i el PDeCAT beneficiarà l'independentisme perquè "augmentarà l'oferta" i creu que clarificarà posicions per als votants del centredreta.





En una entrevista d'Europa Press arran de la publicació la seva novel·la 'Escac al Destí' (editorial Univers), Llach ha afirmat que li preocuparia més que el context històric provoqués una "oportunitat per a l'independentisme i no la aprofités perquè no estigués preparat" .





"En els moments difícils sorgeixen escletxes. I si la democràcia --al món-- sobreviu, la independència és inexorable", ha afirmat, i ha afegit que, en el debat sobiranista, és més partidari de la confrontació que de l'espera .





Llach considera que l'independentisme va fracassar fa tres anys però opina que ha servit per tenir més clar "el mapa de carreteres" per a un futur intent.





"La desmoralització la provoca l'enuig. El dia que haguem de tornar a sortir al carrer, ho farem", ha afegit.





SEU LITERATURA

Llach ha publicat una nova novel·la, 'Escac al Destí', en què aborda per primera vegada l'època medieval, que el va atraure pels paral·lelismes amb el moment actual a Occident.





"És un moment de col·lapse total. S'enfonsa l'Imperi Romà i Europa es queda sense moneda, sense estructura. La gent vivia en un esclavisme perpetu sota la força dels poders de la creu i de l'espasa", ha explicat.





LA CREU I L'ESPASA AVUI

Per Llach, aquesta força de la creu és avui l'economia prometent benestar i consum, i les xarxes socials exercint el control social "per dins i per fora a través del remordiment".





I considera que el poder de l'espasa el representa un auge dels nous autoritarismes al món, que, segons ell, representen el president dels EUA, Donald Trump; el de Rússia, Vladímir Putin. i el de la Xina, Xi Jinping, que creu que amenacen la democràcia liberal: "O toquem fons i pugem a Europa hauríem d'anar pensant qui és el nostre Putin".





ÚS DE LA LLENGUA

La novel·la està escrita en un català arcaic que Llach va voler fer servir per plaer, i que pretén aportar veracitat a el relat medieval i millorar la "fonètica de l'escriptura", cosa que considera importantíssim.





LA "HECATOMBE" DEL DESÚS DEL CATALÀ

En el debat sobre la hipercorreción de l'català o la transigència amb un ús menys normatiu, Llach ha assegurat que no li importaria que el català perdés la seva puresa "si va en favor d'un ús més multitudinari".





"El que em costa més és pagar aquest abaratiment de la llengua si resulta en un desús social. Seria una hecatombe, i crec que és el que està passant", i creu que algú està fent alguna cosa malament perquè això passi.