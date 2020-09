VÍDEOS: Prop de 150 veïns de Masnou es manifesten per demanar més seguretat a la seva ciutat

Uns 150 veïns de Masnou s'han manifestat aquest diumenge a la Plaça Nova de les Dones de l'Tèxtil per reclamar més seguretat per al municipi, ha informat la Policia Local.













La concentració va ser convocada a través de les xarxes socials per grups de veïns per mostrar el seu rebuig a "robatoris, okupes i delinqüència", segons la convocatòria.





Els manifestants han demanat donar més mitjans a la policia per evitar delictes i canviar les lleis, endurint per a les persones reincidents.





























UN ESTIU DE ROBATORIS, BARALLES I OKUPACIONS D'HABITATGES





Durant aquest estiu s'han produït baralles amb pals i pedres i fins i tot intents d'entrar en habitatges per part d'un grup de joves. Les denúncies han estat diàries i la presència dels Mossos d'Esquadra, també.





En un d'aquests episodis, els Mossos van detenir dos nois de 18 anys per, presumptament, robar en un domicili i amagar-se durant hores al clavegueram per no ser descoberts.

Els dos lladres van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutge de guàrdia de Mataró.





















La situació va arribar a tal nivell aquest estiu que ajuntament va haver de reunir-se d'urgència amb representants de la policia local, Mossos i algunes associacions de veïns per buscar solucions, cosa que ha desencadenat en una manifestació veïnal en aquest mes de setembre feia la qual molts apuntaven ja a l'estiu, davant la falta de seguretat a la zona.





Com a mesura preventiva la DGAIA va tancar el centre d'acollida per a menors migrants no acompanyats ubicat al alberg Josep Batista i Roca , que recuperarà la seva funció d'allotjament turístic amb l'objectiu d'obrir centres més petits, en molts casos pisos, que permetin i fomentin una major autonomia d'aquests joves.