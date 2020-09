El Papa Francesc demana als catòlics mantenir-se allunyats de les xafarderies

"Si us plau, germans i germanes, fem un esforç per no xafardejar i parlar per l'esquena. La xafarderia és una plaga pitjor que la COVID-19", ha dit el Papa durant el seu discurs setmanal des de la Plaça de Sant Pere, a la ciutat del Vaticà.

















"El diable és el major xafarder. Sempre està dient coses dolentes dels altres. És el mentider que intenta dividir l'Església ", ha afegit Francisco durant la seva intervenció. El Papa ha advertit en diverses ocasions contra el perill de les xafarderies.





"Si alguna cosa surt malament, ofereix silenci i pregària pel germà o la germana que s'equivoca, però mai chismorrees", ha afegit el summe pontífex.