El Govern central i els agents socials es reuneixen de nou per abordar la pròrroga dels ERTO

El Govern central i els agents socials tornaran a reunir-se aquest dilluns per abordar la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà del 30 de setembre.













Aquesta trobada, que en aquest cas serà de la taula tècnica, es produeix després que divendres passat la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, obrissin al costat dels principals representants de la CEOE, Cepyme, UGT i CCOO la comissió tripartida de diàleg sobre ERTOs a Palma de Mallorca.





Tant Escrivà com Díaz van confiar a arribar a un acord definitiu per prorrogar aquesta eina més enllà de finals de mes i "sense deixar ningú enrere".





Díaz va destacar que aquest dilluns arranquen "amb força" els treballs tècnics per concretar la pròrroga dels ERTOs, i ha apuntat que totes les parts s'han compromès "a no esgotar els temps de negociació" de què disposen.





En la trobada celebrada a Palma de Mallorca, els agents socials van posar damunt de la taula multitud de propostes i els ministres es van comprometre a debatre i estudiar totes i cadascuna d'elles. "Segurament tots treballarem en una única direcció, que és salvar al nostre país", ha postil·lat Díaz.





Juntament amb la incògnita de saber fins quan es prorroguen els ERTO, una de les qüestions que estaran a sobre de la taula és evitar que es rebaixi la quantia que es percep de prestació del 70% al 50% passats 180 dies. Tanmateix, divendres passat va quedar clar que sembla haver-hi consens entre totes les parts i que estan a favor d'aquesta petició dels sindicats.





Per UGT i CCOO, és absolutament necessari renovar la regulació dels ERTO perquè siguin l'"alternativa" als acomiadaments, així com mantenir els ERTO de rebrots per a aquelles activitats que han hagut de tornar a tancar per les noves restriccions.





De la seva banda, els empresaris defensaran la necessitat de focalitzar les exempcions de cotitzacions a la Seguretat Social en aquelles empreses que estan tancades, plantejament que va ser vist amb bons ulls per part de Govern en la trobada de divendres.